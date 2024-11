Your Friends & Neighbors: tutto sul nuovo drama con Jon Hamm

Mesi prima del suo debutto globale, la serie tv è già stata rinnovata per una stagione 2: le cose da sapere su trama, cast, prime foto dal set e data di uscita in streaming

La star di Mad Man e Fargo Jon Hamm sarà tra i protagonisti della nuova e attesa serie drama Your Friends & Neighbors che, ancora prima dell’uscita della prima stagione, è già stata rinnovata per un secondo ciclo di episodi. Creata da Jonathan Tropper, noto per titoli come See, Warrior e Banshee, la novità farà il suo debutto nel 2025 su Apple TV+. Oltre ad annunciare il precoce rinnovo della serie tv, la piattaforma di streaming in questi giorni ha anche pubblicato le prime foto dal set della serie tv.

Il cast e le prime foto di Your Friends & Neighbors

Oltre a Jon Hamm, che è anche produttore esecutivo, il cast di Your Friends & Neighbors include Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Marie Gravitt e Donovan Colan.

Oltre che dalla Tropper Ink, la serie è prodotta anche da Connie Tavel e Craig Gillespie, che ha anche diretto i primi due episodi. «Ho questo show in testa da anni, e realizzarlo è stato un sogno diventato realtà», ha detto in una nota stampa il creatore e produttore esecutivo Jonathan Tropper. «È stata un’emozione assoluta collaborare con Jon Hamm, insieme a Connie Tavel e Craig Gillespie, per dargli vita».

Di cosa parla Your Friends & Neighbors

Dopo essere stato licenziato in modo disonorevole, Andrew “Coop” Cooper (interpretato da Hamm), un manager di fondi speculativi ancora alle prese con il suo recente divorzio, inizia a rubare nelle case dei suoi vicini nel ricchissimo Vestment Village.

Così facendo, Coop viene a conoscenza dei segreti e degli affari loschi che si nascondono dietro quelle facciate benestanti e privilegiate: una scoperta che potrebbe rivelarsi più pericolosa di quanto immagina.

Your Friends & Neighbors avrà una stagione 2?

Sì! Come accennato, con cinque mesi di anticipo rispetto al debutto della prima stagione su Apple Tv+, la serie tv è già stata ufficialmente rinnovata per una stagione 2.

«Il supporto di tutti in Apple è stato fenomenale», ha detto Tropper, creatore della serie tv, in una nota stampa, «e il fatto che abbiano ordinato una seconda stagione prima che mandassimo in onda la prima è un’incredibile conferma e un tributo al lavoro di questo cast stellare, così come della troupe, degli scrittori, dei registi e dei produttori che hanno lavorato così duramente per rendere questa serie quello che è. Non vediamo l’ora che tutti la vedano».

Your Friends & Neighbors in streaming: la data di uscita

Your Friends & Neighbors farà il suo debutto globale in streaming su Apple TV+ l’11 aprile 2025. È prevista l’uscita di un nuovo episodio ogni settimana (le puntate sono in tutto nove) fino al finale di stagione di venerdì 30 maggio 2025. Non è ancora nota invece la possibile data di uscita della stagione 2.