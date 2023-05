Friggitrice ad aria in offerta con un super sconto: da comprare subito

Non tutte le friggitrici ad aria sono uguali. Solitamente si differenziano tra di loro per dimensioni, grandezza del cestello e funzionalità offerto. Ultimamente sul mercato si stanno affacciando anche delle nuove friggitrici ad aria "potenziate". Di che cosa si tratta? Di elettrodomestici multifunzione che oltre a "friggere", sono anche in grado di cucinare o grigliare, proprio come se fossero delle normali pentole. Un esempio lo troviamo oggi in offerta su Amazon. Stiamo parlando del Russel Hobbs SatisFry Air & Grill Multi Cooker, un elettrodomestico in grado di offrire tantissime funzionalità differenti, tipiche sia delle friggitrici ad aria sia dei multicooker. Un dispositivo 2 in 1 utilissimo da avere in cucina, soprattutto se abbiamo poco tempo per cucinare.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

Come detto, oggi troviamo il Russel Hobbs SatisFry Air & Grill Multi Cooker in promo speciale su Amazon con uno sconto di ben il 40% che fa risparmiare ben 80€ sul prezzo di listino. Si tratta del minimo storico per questo elettrodomestico e anche del miglior prezzo che possiate trovare sul web, soprattutto con tutte le garanzie assicurate dal sito di e-commerce. Approfittatene subito: non potete non averlo in casa.

Russel Hobbs SatisFry Air & Grill Multi Cooker

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Russel Hobbs SatisFry Air & Grill Multi Cooker: caratteristiche e funzionalità

Non una semplice friggitrice ad aria con la quale cucinare utilizzando pochissimo olio patatine, alette di pollo e tantissime altre pietanze, ma un vero elettrodomestico multifunzione con ben sette opzioni di cottura differenti. Questo è quanto offre Russel Hobbs SatisFry Air & Grill Multi Cooker, un dispositivo utilissimo da avere nella propria cucina.

Dotato di componenti affidabili e materiali di ottima qualità, Russel Hobbs SatisFry Air & Grill Multi Cooker è quanto di meglio possiate acquistare. Come anticipato, offre sette modalità di cottura differenti: friggere ad aria, arrostire, cuocere al forno, cuocere a fuoco lento, rosolare, grigliare o semplicemente tenere i pasti caldi. Come avete potuto capire, oltre alla frittura è in grado di fare tantissime altre cose. Il comodo touchscreen frontale permette di scegliere facilmente quale modalità di cottura scegliere. Inoltre, come tutte le friggitrici ad aria, richiede pochissimo olio per cucinare e i pasti sono più salutari e croccanti.

Grazie a una doppia resistenza è in grado di raggiungere una temperatura massima di 260 gradi e impiega pochissimo tempo per cucinare qualsiasi pasto, risparmiando anche sulla bolletta della corrente. Il piatto e il cestello sono rimovibili e possono essere facilmente lavati in lavastoviglie.

Russel Hobbs SatisFry Air & Grill Multi Cooker in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Una super promo da non farsi sfuggire. Oggi l’elettrodomestico per la cucina Russel Hobbs SatisFry Air & Grill Multi Cooker è disponibile su Amazon a un prezzo di 119€ con uno sconto di ben il 40%. Si tratta del minimo storico e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettuate l’ordine). Per il reso avete a disposizione i classici 30 giorni di tempo.

Russel Hobbs SatisFry Air & Grill Multi Cooker

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram