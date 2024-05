Moulinex, prezzo crollato per la friggitrice ad aria: sconto del 78%

Fonte foto: Moulinex

Alcune volte ci sono delle offerte talmente strepitose che lasciarsele scappare sarebbe un errore imperdonabile. Oggi siamo di fronte a una di queste promo speciali. E non stiamo esagerando. Su Amazon trovi la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe con uno sconto di ben il 78%. Non si tratta di un errore di scrittura, avete letto bene. Lo sconto è di ben il 78% e la paghi meno di 50 euro, risparmiandone più di centosettanta. Inutile dire che si tratta del minimo storico e del miglior prezzo di tutto il web. Si tratta di un’offerta lampo e al momento è la più venduta su Amazon, quindi vi consigliamo di approfittarne subito, prima che l’offerta scada.

La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe ha tutto quello che chiedi a un elettrodomestico di questo genere. Oltre a cucinare i fritti, puoi preparare tanti altri piatti sfiziosi grazie agli otto programmi di cottura tra cui puoi scegliere. Puoi, ad esempio cuocere la carne, grigliare verdura o pesce, oppure preparare anche dei dolci. Facile da utilizzare e anche da pulire. Approfittane subito.

Moulinex Easy Fry Deluxe: prezzo, offerta e sconto

Un prezzo così non lo si era mai visto per la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe. Oggi la trovi su Amazon con uno sconto del 78% che fa crollare il prezzo a 49,99 euro. Al momento è la più venduta su Amazon e risparmi più di 170 euro sul prezzo di listino. Negli ultimi giorni se sono state vendute a centinaia e vi consigliamo di non farvi scappare questa occasione speciale. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in pochissimi giorni. Per effettuare il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo e la puoi provare con tutta calma.

Moulinex Easy Fry Deluxe: le caratteristiche tecniche

La friggitrice ad aria dello storico brand francese, a dispetto delle dimensioni, ha una capacità di 4,2 Litri, quindi anche per cene o pranzi con 3-4 persone. Ampia possibilità di scegliere la temperatura adeguata, compresa tra 80 °C e 200 °C.

Puoi scegliere tra 8 programmi diversi: Patatine fritte, Cotolette, Gamberetti, Torte, Pizza, Pesce, Grill, Arrosto. Quindi dolci e salati, fino agli snack. Consente di cucinare in modo salutare, grazie al flusso d’aria ciclonico che rende i cibi croccanti all’esterno e ben cotti all’interno, senza bruciature o cotture incomplete che fanno male alla salute. Inoltre, vanta un sistema con cestello brevettato che contribuisce a catturare l’olio dal fondo. Facile da usare, grazie al tastierino digitale posto in alto per una digitazione facilitata, e il display con i dati principali posto frontalmente per una visione chiara e immediata. Così come è facile da pulire, grazie al cestello estraibile. Insomma, tanti vantaggi a un prezzo davvero imperdibile!

