Friggitrice ad aria Moulinex: minimo storico e costa pochissimo

Fonte foto: Moulinex

Le friggitrici ad aria hanno oramai invaso le nostre cucine e anche il mercato. Tutti i produttori di elettrodomestici si sono gettati a capofitto in questo nuovo mercato e hanno lanciato decine di modelli diversi, tutti con caratteristiche e prezzi diversi. Si sa che quando il mercato diventa saturo, l’unico modo per emergere è abbassare i prezzi e lanciare delle promo esclusive che facciano diventare il proprio prodotto il più ambito sulla piazza. Esattamente quello che accade oggi con la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Deluxe che troviamo su Amazon in offerta con un doppio sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico.

Questa friggitrice la conosciamo molto bene, non è la prima volta che ne parliamo. Ma il prezzo a cui la troviamo oggi è davvero eccezionale. Lo sconto è di addirittura del 60% grazie alla doppia promo presente sul sito di e-commerce. Infatti, oltre allo sconto già ottimo del 51% presente in pagina, è disponibile un ulteriore coupon che fa risparmiare altri 20€. Insomma, un’offerta shock da non farsi scappare per nessun motivo. Soprattutto per una friggitrice ad aria realizzata con ottimi materiali, facile da utilizzare da pulire. Se volete cucinare dei fritti senza olio e in poco tempo, questo è l’elettrodomestico che dovete comprare.

Moulinex Easy Fry Deluxe

Friggitrice ad aria Moulinex: caratteristiche e funzionalità

Non una semplice friggitrice, ma un elettrodomestico per la cucina multifunzione. E non potrebbe essere altrimenti. A dispetto del nome che può far pensare tutt’altro, la friggitrice ad aria non è altro che un forno ventilato molto compatto e che permette di cucinare diverse pietanze, in pochissimo tempo.

Anche questo modello Moulinex mette in mostra tutte le sue funzionalità. Oltre a friggere patatine o pollo, puoi anche arrostire, grigliare o cuocere carne, dolci, verdure o il pesce. Insomma, puoi dare libero sfogo alla tua creatività in tanti modi differenti. Oltre alle quattro modalità di cottura, ci sono ben 8 modalità pre-impostate che spaziano tra le diverse pietanze: Patatine fritte, Cotolette, Gamberetti, Torte, Pizza, Pesce, Grill, Arrosto. Insomma, un elettrodomestico con cui puoi veramente sbizzarrirti.

Tante possibilità di cuocere, ma anche facilità di utilizzo. Puoi scegliere il programma di cottura utilizzando il pratico schermo LED presente nella parte superiore e impostare la temperatura esatta (da un minimo di ottanta gradi fino a un massimo di 200).

Altrettanto semplice è la pulizia. La griglia presente nel cestello è rimovibile e ti aiuta a catturare l’olio prodotto durante la cottura e i componenti amovibili possono essere lavati facilmente in lavastoviglie.

Friggitrice ad aria Moulinex in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo crollato per la Moulinex Easy Fry Deluxe. Oggi è disponibile su Amazon a un prezzo di 89,99€, con uno sconto totale del 60% rispetto a quello di listino. Come già detto in precedenza, la promo si compone di una doppia offerta: oltre allo sconto del 51% presente in pagina, è disponibile un ulteriore coupon che fa scendere il prezzo di altri 20€. Si tratta di un coupon a tempo limitato e che dura pochissimi giorni, quindi dovete approfittarne immediatamente. La friggitrice è già disponibile e la spedizione viene gestita da Amazon. Per la consegna dovete aspettare anche meno di ventiquattro ore e potete dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

