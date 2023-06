Friggitrice ad aria compatta, questo è il modello che devi comprare subito: sconto esagearato

Le friggitrici ad aria stanno invadendo le nostre abitazioni: averla sul pianale della cucina è diventato oramai un vero e proprio status symbol. Sembra diventato impossibile cucinare senza utilizzare questo elettrodomestico multiuso che in pochissimi mesi ha conquistato il cuore di tantissime persone. Il nome (friggitrice ad aria) potrebbe ingannare: infatti non è una semplice friggitrice, ma è un vero e proprio forno ventilato con il quale poter cucinare i fritti senza olio, ma anche grigliare verdure, cuocere il pesce o anche i dolci. Oramai sul mercato ne troviamo tantissime e tutte con forme e funzionalità differenti: trovare quella che si adatta alle proprie necessità è diventato molto complicato.

Se nella propria cucina non si ha molto spazio, è necessario puntare su un modello piccolino adatto per al massimo 2-3 persone. Come ad esempio questa friggitrice ad aria Moulinex EasyFry Compact Precision che troviamo oggi in offerta su Amazon al prezzo più basso dell’ultimo periodo grazie all’ottimo sconto del 52%. La si paga meno della metà e costa veramente poco. Un vero affare da non lasciarsi scappare per una friggitrice molto versatile grazie alle sei diverse modalità di cucina. Oltre ai fritti puoi dare libero sfogo alla tua fantasia e preparare decine di piatti diversi. Tutto utilizzando pochissimo olio.

Friggitrice ad aria Moulinex

Moulinex EasyFry Compact Precision: le caratteristiche

Una delle caratteristiche che contraddistingue questa friggitrice ad aria Moulinex da tutte le altre è la dimensione. Come si intuisce dal nome ha dimensioni molto compatte e non occupa tantissimo spazio: la puoi poggiare sul piano della cucina senza troppi problemi. È pensata per cucinare qualsiasi pasto per un massimo di 2-3 persone alla volta. Le dimensioni compatte, però, favoriscono i tempi di cottura: per preparare fritti super leggeri con pochissimo olio o per grigliare qualche verdura impieghi pochissimo, anche meno di venti minuti. L’elettrodomestico è dotato anche di un timer digitale con un tempo massimo di 30 minuti.

Moulinex EasyFry Compact Precision offre bene 6 modalità di cottura: Patatine fritte, Grill, Snack, Pollo, Pesce e Torte che puoi impostare facilmente tramite al console di comando digitale. In questo modo puoi dare libero sfogo alla tua creatività e preparare tantissimi piatti differenti in pochi minuti. La facilità d’utilizzo, infatti, è un’altra delle caratteristiche speciali di questa friggitrice ad aria: puoi impostare il timer, scegliere la modalità di cottura tramite il grande pannello touchscreen.

La friggitrice ad aria compatta è anche facile da pulire: tutte le componenti amovibili possono essere messe in lavastoviglie e il cestello è veloce da pulire.

Moulinex EasyFry Compact Precision: sconto, prezzo e offerta Amazon

Una promo speciale da non lasciarsi scappare. Oggi troviamo la friggitrice ad aria Moulinex dalle dimensioni compatte in offerta con uno sconto eccezionale del 52% che fa scendere il prezzo a 62,99€. Un prezzo alla portata di molti per un elettrodomestico che, come abbiamo appena visto, si adatta a qualsiasi utilizzo. La spedizione viene curata direttamente dal sito di e-commerce e per la consegna a casa bisogno aspettare pochissimi giorni, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e dall’orario in cui si è effettuato l’ordine). Non fatevi scappare questa promo veramente unica.

