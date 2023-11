Fonte foto: Matt Groening/Hulu

Futurama è tornato e ha intenzione di restare ancora a lungo in compagnia dei suoi spettatori. Sia quelli di vecchia data, sia quelli che hanno iniziato a seguire le avventure di Fry, Bender e Leela grazie al revival che negli scorsi mesi è arrivato in streaming su Disney+. Dopo una pausa durata dieci anni, infatti, l’amata serie animata di Matt Groening ambientata nell’anno tremila è tornata con una nuova stagione, l’undicesima, che ha debuttato in Italia il 24 luglio 2023. A poche settimane dalla sua conclusione è stata diffusa la notizia che Futurama è stata rinnovata per altre due stagioni.

Le nuove stagioni di Futurama

Futurama ha debuttato nel 1999 e si è rapidamente conquistata un seguito di fan fedelissimi. Sebbene sia ambientata in un futuro lontano, la serie animata firmata dal creatore dei Simpson è diventata famosa soprattutto per la capacità di fare satira sul presente. Nel corso della sua storia la serie animata ha assistito a diversi stop, riprese, cancellazioni e resurrezioni. Dopo una pausa decennale, ha finalmente fatto ritorno sugli schermi di tutto il mondo.

L’undicesima stagione di Futurama, ora interamente disponibile su Disney+, è composta da dieci episodi inediti che sono stati definiti «adatti a tutti: i nuovi spettatori potranno iniziare la serie da qui, mentre i fan di lunga data avranno le risposte che aspettavano da un decennio». Questa nuova stagione ha visto coinvolto l’intero cast originale, tra cui John DiMaggio, Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr e David Herman. Prodotta da 20th Television Animation, parte dei Disney Television Studios, Futurama è creata da Matt Groening e sviluppata da Groening e David X. Cohen, entrambi tra i produttori esecutivi.

Futurama stagione 12, 13 e 14: cosa sappiamo

In totale per questo primo revival di Futurama sono stati commissionati venti nuovi episodi. I primi dieci sono già disponibili in streaming nella stagione 11, mentre gli altri dieci arriveranno nel 2024 nella stagione 12. Ma questa era una notizia nota da tempo.

La novità annunciata a inizio novembre 2023 è che Hulu ha rinnovato Futurama per altre due stagioni, ordinando altri venti episodi. Ci saranno dunque anche una stagione 13 e una stagione 14, composte da dieci episodi ciascuna. Al momento non è noto quale potrebbe essere la data di uscita prevista per queste due nuove stagioni, si sa però che sono stati confermati tutti i doppiatori originali. In Italia la messa in onda delle nuove stagioni continuerà ad avvenire su Disney+.

Come sono numerate le stagioni di Futurama

La numerazione delle stagioni di Futurama può generare qualche confusione, perché cambia in base a come vengono raggruppati gli episodi usciti oltre dieci anni fa. Ricapitolando, Hulu e Disney+ parlano di stagione 11 (già uscita in streaming), 12 (in arrivo nel 2024), 13 e 14 (appena ordinate e in arrivo prossimamente). Altri invece si riferiscono a queste stesse stagioni parlando di stagione 8 (che sarebbe quindi l’undicesima secondo Hulu e Disney+), 9, 1o e 11.