I migliori gadget tech da comprare ad Halloween

Halloween è alle porte e per celebrare la notte più spaventosa dell’anno bisogna escogitare qualcosa di indimenticabile. E come trovare i migliori accessori per stupire i propri amici e passare una serata diversa dal solito?

Semplice: andando su Amazon. Il celebre e-commerce, infatti, in occasione di Halloween offre una selezione di tutti i migliori gadget hi-tech a tema horror, a prezzi davvero imbattibili.

ACED Lampada luna 3D: scheda tecnica

Avete bisogno di una lampada con un design particolare per arredare casa la notte di Halloween? Cercate una nuova lampada per la camera dei vostri ragazzi? ACED Lampada luna 3D è ciò che fa per voi, qualunque siano le vostre esigenze.

Parliamo di un prodotto che ricrea alla perfezione la superficie lunare, con la possibilità di scegliere 16 colori personalizzabili in qualsiasi momento e diverse opzioni di luminosità, regolabili tramite l’apposito telecomando incluso nella confezione. Il prodotto perfetto da utilizzare come decorazione o come accessorio per la vita di tutti i giorni.

Grazie alla batteria da 500mAH garantisce un utilizzo prolungato, con la possibilità di ricaricarla facilmente utilizzando l’alimentatore in dotazione. La luce LED, oltretutto, non scalda e promette anche un basso impatto energetico con consumi ridotti e diverse ore di autonomia.

Naturalmente è consigliata solo per gli interni, ma rappresenta comunque un’ottima decorazione per Halloween o per rendere unica la stanza dei vostri figli.

ACED Lampada luna 3D – Luce LED – 16 colori differenti e diverse impostazioni di luminosità

Maschera per Halloween, con luci a LED

Per tutti gli amanti della celebre saga di The Purge, su Amazon arriva l’iconica maschera vista nella serie, la scelta perfetta per un Halloween da brividi.

La maschera è disponibile in diversi colori e ha tre modalità di illuminazione: luce fissa, lampeggio lento e lampeggio veloce, ottima dunque non solo come accessorio per un costume ma anche come elemento di design.

Il prodotto è taglia unica e grazie al cinturino regolabile si adatta facilmente tutti i tipi di viso. È realizzato in plastica, con imbottitura interna per garantire il massimo comfort a chi la indossa e, grazie alle luci LED frontali, non produce calore.

Per alimentarla sono sufficienti due pile AA, da inserire nel comodo alimentatore con filo che può essere fissato tranquillamente in ogni punto o messo in tasca.

Maschera per Halloween The Purge – Luce LED – Disponibile in diversi colori e con tre modalità di illuminazione

Decorazioni Fantasma per Halloween

Arredare la propria abitazione è sicuramente uno dei modi più comuni per rendere indimenticabile il vostro Halloween e tra le decorazioni più apprezzate da grandi e bambini ci sono sicuramente i fantasmi con luci LED

La confezione include 2 pezzi (60×120 cm), i fantasmi sono realizzati in tessuto di poliestere resistente e leggero e hanno al loro interno delle luci LED, ottime sia per gli interni che per gli esterni (il prodotto è anche impermeabile).

Le luci sono di diversi colori e sono alimentate da 2 pile AA (incluse nella confezione). Trattandosi di LED, non scaldano e garantiscono consumi estremamente ridotti pur garantendo una buona luminosità.

Decorazioni Fantasmi per Halloween – Luce LED – Ideale per interni e per esterni

Chiavette USB Halloween

Le chiavette USB in tema Halloween sono delle classiche pendrive da 16 GB che riproducono i mostri più famosi della notte più spaventosa dell’anno.

Rappresentano ben 5 creature diverse e, oltre a questo design così simpatico, sono anche un’ottima occasione per acquistare delle nuove memorie esterne per i propri dispositivi elettronici come PC e tablet.

Sono Plug & Play e dopo averle collegate al dispositivo non resta altro da fare che riempirle con i propri file personali, come si fa con qualsiasi altra memoria del genere.

La copertura esterna e in gomma, un dettaglio che rende questi dispositivi estremamente resistenti e, dunque, adatti anche per essere utilizzati dai più piccoli.

Chiavette USB Halloween – Capienza 16 GB – Copertura esterna in gomma antiurto