Halloween 2023: i film horror su Sky e NOW

Fonte foto: 2022 NIGHT BLADE 3 HOLDINGS, LLC.

Halloween 2023 si avvicina e le proposte di intrattenimento su Sky e in streaming su NOW non mancano. Anzi, aumentano! Fino a martedì 31 ottobre, infatti, è attivo sul 303 il canale Sky Cinema Halloween. In programmazione ci sono oltre settanta titoli perfettamente in tema con la ricorrenza di fine ottobre: non mancano ovviamente i film horror e le avventure thriller o a tinte dark, ma ci sono anche film adatti ai bambini e per tutta la famiglia.

Halloween Ends

Tra i titoli più attesi c’è Halloween Ends (nella foto), ultimo capitolo dell’acclamata saga horror. Jamie Lee Curtis veste i panni Laurie Strode e affronta per l’ultima volta, 44 anni dopo la nascita del franchise, l’incarnazione del male Michael Myers, il killer spietato che indossa la maschera. Diretto David Gordon Green, il film sarà visibile martedì 31 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Halloween e in streaming su NOW. Nel cast ci sono anche Andi Matichak, Rohan Campbell, Will Patton, Kyle Richards e James Jude Courtney.

Bussano alla porta

Lunedì 30 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Halloween, e in streaming su NOW, si può invece vedere Bussano alla porta. In questo horror-thriller del 2023 di M. Night Shyamalan, tratto dal romanzo La casa alla fine del mondo di Paul Tremblay, una ragazza e i suoi genitori vengono presi in ostaggio da un gruppo di persone armate che chiede loro di fare una scelta impensabile per evitare la fine del mondo.

Scream VI

Su Sky Cinema Halloween e in streaming su NOW è in programmazione anche Scream VI. Il cast include Melissa Barrera, Jenna Ortega e Courteney Cox. In questo nuovo capitolo della saga cinematografica i quattro protagonisti, dopo essere sopravvissuti agli ultimi omicidi di Ghostface, si lasciano alle spalle Woodsboro e voltano pagina a New York. Ma l’incubo non è finito.

M3gan

Tra gli horror-thriller in programmazione – in questo caso con in più un pizzico di fantascienza – c’è anche M3gan. In questo film del 2022 Cady, 8 anni, rimane orfana. Sua zia, che lavora in un’azienda di robotica, la fa interagire con M3gan, una bambola a grandezza naturale in grado di ascoltare e imparare. La trama prende ben presto risvolti decisamente inquietanti.

Il Corvo – The Crown

Su Sky Cinema Halloween e in streaming su NOW non mancano i film dark che sono entrati nella storia. È il caso di Il Corvo – The Crown, cult degli anni ‘90 che ha consegnato indelebilmente alla memoria Brandon Lee, attore protagonista che è morto durante le riprese a causa di un colpo accidentale di arma da fuoco. Nel film Lee interpreta Eric Draven, musicista rock tormentato che torna dalla morte per vendicare la sua uccisione e quella della fidanzata.

Halloween 2023: film per bambini e famiglie

Tra le proposte in tema con lo spirito di Halloween, ma adatte a tutta la famiglia, c’è Ghostbusters – Acchiappafantasmi con Bill Murray, Dan Aykroyd e Harold Ramis. Imperdibili anche La Mummia, iconico film con Brendan Fraser che ha dato inizio al celebre franchise cinematografico, e Casper, il film del 1995 sul fantasma-bambino con Christina Ricci e Bill Pulman