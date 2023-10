Gaggia, la macchina espresso mai così conveniente: prezzo stracciato

Fonte foto: Amazon

Non è sempre vero che per bere caffè fatti a regola d’arte e cappuccini cremosi bisogna andare in un bar. Il più delle volte è sufficiente avere a disposizione una buona macchina per caffè espresso con la quale preparare ottime bevande per la colazione (e non solo).

La Gaggia Viva Style ne è un esempio lampante. Dotata di una pompa professionale, funziona sia con caffè macinato sia con caffe in cialde, in modo che tu sia libero di scegliere la soluzione che preferisci. Il montalatte manuale è perfetto, invece, per creme di latte dense e soffici come quelle del bar, o per avere istantaneamente acqua calda per preparare tè, tisane e infusi. Il tutto a un prezzo eccezionale: la macchina espresso dello storico marchio italiano è disponibile con uno sconto mai visto prima al minimo storico su Amazon.

Gaggia Viva Style scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il segreto della macchina espresso in offerta su Amazon è la sua pompa. Capace di erogare una pressione di 15 bar, permette di estrarre il caffè in maniera perfetta, professionale. Tutto ciò che dovrete fare sarà scegliere la cialda E.S.E o il caffè macinato che preferisci, inserirlo nel portafiltro dedicato e attendere qualche decina di secondi per bere il tuo caffè degno del miglior bar della tua città.

Il pannarello classico, invece, è progettato per consentirti di montare crema di latte in maniera semplice e veloce. Anche se hai poca o nessuna esperienza, potrai bere latte macchiato, caffèlatte e cappuccino degni di un professionista. In alternativa, puoi utilizzare l’acqua calda che ne esce per tè, infusi e tisane da bere nelle fredde serate invernali.

Utilizzarla, poi, è più intuitivo di quanto possa pensare, addirittura alla portata anche di un bambino. Tutto si gestisce in maniera semplice attraverso la manopola centrale: girandola verso sinistra sinistra farai partire l’estrazione del caffè, girandola verso destra invece farai uscire vapore e acqua bollente dal pannarello classico.

Macchina per caffè espresso a prezzo stracciato: va comprata ora

Caffè e cappuccini buoni come quello del bar a un prezzo mai visto prima d’ora. La Gaggia Viva Style è infatti disponibile su Amazon con uno sconto senza precedenti: -46% e risparmio di diverse decine di euro rispetto al listino. Comprandola oggi la paghi solo 74,99 euro contro i 139,90 euro del prezzo consigliato dal produttore italiano.

