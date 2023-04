Galaxy A04s, lo smartphone lowcost oggi costa pochissimo: offerta super

Nella categoria degli smartphone lowcost non troviamo solamente dispositivi realme, Redmi o di altre aziende sconosciute e che non offrono grandissime garanzie. In questa lista bisogna aggiungere anche Samsung: il colosso sud-coreano oramai copre tutte le fasce di prezzo, dagli smartphone economici fino ai super top di gamma. E parlando proprio di telefonini lowcost, oggi troviamo una promo su Amazon da non farsi scappare assolutamente: il Galaxy A04s è disponibile al minimo storico con uno sconto del 32% che fa scendere il prezzo a poco più di 120€. Per uno smartphone con le caratteristiche che vedremo a breve si tratta di una super promozione.

Il Galaxy A04s spicca nella sua fascia di mercato: benché il prezzo possa far pensare ad altro, lo smartphone è molto affidabile e pensato per coloro che non vogliono spendere cifre astronomiche per un nuovo dispositivo. Fa tutto quello che serve: dalle chiamate, all’invio dei messaggi sulle app di messaggistica fino alle foto e ai video. Il tutto a un prezzo speciale.

Galaxy 04s: la scheda tecnica

Certo non ci si deve aspettare prestazioni eccezionali, ma il Galaxy A04s non vi lascia nemmeno a piedi nel momento del bisogno. Inoltre, per alcuni anni hai anche la garanzia di ricevere gli aggiornamenti di sistema e le patch di sicurezza da Samsung.

Per questo smartphone lowcost, l’azienda sudcoreana ha optato per un ottimo schermo AMOLED Infinity-V da 6,5" che assicura colori nitidi, brillanti e cristallini in ogni situazione. Il design è minimal e la qualità dei materiali elevata, esattamente quello che si ricerca in dispositivi di questo genere. Perfetto il processore octa-core che esegue tutti i compiti assegnati, supportato anche da 3GB di RAM e da 32GB di memoria interna che può essere aumentata utilizzando una scheda microSD.

Molto interessante il comparto fotografico, soprattutto in relazione al prezzo. Nella parte posteriore c’è un sensore principale da 50MP supportato da una doppia fotocamera da 2MP, dedicata rispettivamente agli scatti di profondità e alle foto macro. La fotocamera frontale, invece, è da 5MP.

Samsung ha scelto anche una batteria capiente da 5.000mAh che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi patemi. Il sensore per lo sblocco con l’impronta digitale è posizionato di lato ed è facilmente raggiungibile. Come avrete potuto capire, il Galaxy A04s è uno smartphone che non vi promette nulla di più di quello che vi può dare. E a questo prezzo è davvero tanto.

Galaxy 04s in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super calo di prezzo e minimo storico per il Galaxy A04s. Oggi è disponibile sul sito di e-commerce a un prezzo di 122,48€, con uno sconto del 32% che ce lo fa pagare veramente poco. Difficile trovare uno smartphone con lo stesso rapporto qualità-prezzo. La disponibilità è immediata e la consegna gestita da Amazon avviene anche in tempi piuttosto rapidi. Per fare il reso gratuito si hanno a disposizione i classici trenta giorni.

