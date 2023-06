Galaxy A14, lo sconto è eccezionale: affare grandioso

Lo smartphone lowcost di Samsung è in offerta con uno sconto del 38% al prezzo più basso di sempre. Promo eccezionale da non farsi scappare.

Cominciamo questa settimana con una promo eccezionale per uno smartphone molto interessante. Si tratta del Galaxy A14, smartphone lowcost di Samsung che troviamo in offerta su Amazon con uno sconto veramente imperdibile del 36% che fa scendere il prezzo al minimo storico. La serie Galaxy A è da sempre quella dedicata agli smartphone del colosso sud-coreano con un ottimo rapporto qualità-prezzo, come nel caso di questo Galaxy A14. Grazie alla super promo di oggi si risparmiano quasi 100€ su quello di listino.

Uno smartphone entry-level, ma con alcune caratteristiche veramente interessanti, come ad esempio uno schermo di grandi dimensioni e con un’ottima luminosità e una fotocamera principale da 50MP per scatti "Awesome". Un sensore che solitamente si trova solamente su dispositivi di fascia superiore e che impreziosisce questo smartphone Samsung. Altrettanto interessante il processore octa-core e la batteria da 5000mAh che ti accompagna fino a fine giornata. Approfittatene immediatamente prima che termini la prima.

Galaxy A14

Galaxy A14: caratteristiche tecniche

A meno di 150€ è difficile trovare di meglio al momento sul mercato. Il Galaxy A14 è uno smartphone che non ti delude e che assicura prestazioni ben superiori rispetto agli altri dispositivi della stessa fascia. E basta veramente poco per capirlo: vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Samsung ha dotato il suo smartphone lowcost di un ottimo display AMOLED da 6,6" con risoluzione FHD e una luminosità molto elevata. L’ampio schermo permette un utilizzo molto versatile del dispositivo: puoi giocare a praticamente qualsiasi app, oppure vedere film e serie TV mentre sei in viaggio. Sebbene il prezzo potrebbe far pensare tutt’altro, lo smartphone assicura anche delle buone prestazioni grazie alla presenza del processore MediaTek Helio G80 supportato da 4GB di RAM e da 64GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD.

Ottimo anche il comparto fotografico, impreziosito nella parte posteriore da un sensore principale da ben 50MP che solitamente troviamo su smartphone di livello superiore. Sempre nella parte posteriore trova posto una fotocamera ultra-grandangolare da 5MP e una macro camera da 2MP. La fotocamera frontale è da 13MP. Come abbiamo visto si tratta di un comparto fotografico molto versatile e che ti dà la possibilità di divertirti in tantissimi modi differenti, anche grazie all’aiuto delle varie modalità di scatto sviluppate dall’azienda sud-coreana e che troviamo all’interno dell’app Foto.

Chiudiamo con una caratteristica veramente "Awesome": la batteria da 5000mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni con un utilizzo normale del dispositivo. Il lettore per le impronte digitale è posizionato di lato ed è molto reattivo.

Galaxy A14: offerta, prezzo e sconto

Prezzo veramente eccezionale per questo Galaxy A14. Oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 134,90€, con uno sconto del 36% che fa risparmiare quasi 100€ su quello di listino. Si tratta del minimo storico su Amazon e anche di una delle migliori offerte per uno smartphone di questa categoria. Non approfittarne sarebbe un grosso errore. C’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento con delle rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva solo in fase di check-out. La spedizione e la consegna sono in capo al sito di e-commerce e bisogna aspettare solamente qualche giorno.

Galaxy A14