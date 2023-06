Galaxy A34, il prezzo crolla sempre più giù: oggi è un affare per tutti

Anche in questo 2023 Samsung ha rinnovato la sua gamma di smartphone "lowcost". Ci riferiamo alla serie Galaxy A che in questi anni ha riscosso grandissimo successo soprattutto grazie a dispositivi che si contraddistinguono per un rapporto qualità-prezzo molto elevato. Come capita spesso in questi casi, a smartphone entry level e lowcost si sono affiancati anche dispositivi molto più "strutturati". È il caso quest’anno del Galaxy A34, smartphone dalla scheda tecnica interessante e che si caratterizza per uno schermo molto fluido e dalle dimensioni piuttosto grandi, per un processore che assicura prestazioni top e una fotocamera semi-professionale.

Oggi a essere top è anche il prezzo. Su Amazon, infatti, lo troviamo con una promo speciale che fa risparmiare ben il 33% sul prezzo di listino. Un risparmio totale che supera i 130€ e c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in tre rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis. La promo è veramente molto valida e potrebbe terminare da un momento all’altro: per questo motivo vi consigliamo di approfittarne immediatamente.

Galaxy A34

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "OfferteD Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Galaxy A34: la scheda tecnica

Uno smartphone "Awesome". Prendiamo in prestito il claim pubblicitario utilizzato dalla stessa Samsung per presentare questo Galaxy A34, uno smartphone che si posiziona in una fascia intermedia tra un medio di gamma e un top di gamma. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche.

Partiamo dallo schermo, la componente che più in vista dello smartphone. Il Galaxy A34 è dotato di un display Super AMOLED da 6,6" con risoluzione FHD e che raggiunge un refresh rate fino a 120Hz. Altrettanto ottima la luminosità massima fino a 1.000 nit che assicura una visibilità ottima in ogni situazione, anche sotto la luce del sole. Altrettanto ottimo il processore: sotto la scocca trova posto il MediaTek Dimensity 1080 con modem 5G incluso. A supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale con stabilizzatore ottico dell’immagine da 48MP; una fotocamera ultragrandangolare da 8MP e un obiettivo macro da 5MP. La fotocamera per i selfie è da 13MP. Non manca l’aiuto dell’intelligenza artificiale per un vero effetto "Wow" in ogni foto e video.

Chiudiamo con un’altra caratteristica veramente ottima dello smartphone: la batteria da 5.000mAh che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi. Inoltre, grazie alla funzionalità Adaptive Battery, lo smartphone adatta il consumo della batteria in base all’utilizzo che se ne fa.

Galaxy A34: prezzo, sconto e offerta Amazon

Un prezzo eccezionale che fa toccare al Galaxy A34 il minimo storico dell’ultimo periodo. Oggi lo troviamo su Amazon a 268,98€ con uno sconto di ben il 33% rispetto a quello di listino. Il risparmio è considerevole e supera anche i 130€. Ma non finisce qui, c’è la possibilità per gli utenti Amazon Prime di utilizzare il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out per pagare lo smartphone a rate a tasso zero. La spedizione è gratuita e viene gestita dal sito di e-commerce. Per la consegna bisogna aspettare pochissimi giorni e puoi effettuare il reso gratuito fino a 30 giorni dall’acquisto.

Galaxy A34