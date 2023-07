Galaxy A34, oggi è un affare per tutti: sconto sensazionale

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Un inizio di settimana scoppiettante su Amazon. Da oggi, infatti, troviamo in offerta il Galaxy A34, smartphone lanciato quest’anno da Samsung e che si caratterizza per una scheda tecnica molto interessante che lo posiziona in quella fascia di mercato tra i medio e i top di gamma, con uno sconto mai visto prima di ben il 37%. Per capire la portata dell’offerta: si risparmiano più di 140€ e si approfitta del minimo storico. Al momento si tratta di una delle migliori promo che puoi trovare su Amazon e su tutto il web per un telefono di questo tipo. Un’offerta che decisamente non puoi farti scappare. Per acquistarlo con la spedizione Amazon basta cliccare su questo link.

Sul Galaxy A34 trovi tutto quello che solitamente si cerca in un dispositivo di questo genere. Uno schermo grande e con un’ottima fluidità, un design moderno, una batteria che dura per tutto il giorno (e anche qualcosa in più) e infine un comparto fotografico degno di questo nome. Il merito è delle componenti scelte da Samsung, a partire dal sensore principale con stabilizzatore ottico dell’immagine che rende scatti e video perfetti in ogni situazione, anche quando c’è poca luce. Uno smartphone che a questo prezzo diventa un vero best-buy e che sfida ad armi pari i telefoni dei colossi cinesi.

Galaxy A34: la scheda tecnica

Lo smartphone perfetto per tutti coloro che sono alla ricerca di un medio/top di gamma senza dover spendere una cifra esorbitante. Il Galaxy A34 è la sintesi ideale tra caratteristiche tecniche e prezzo accessibile, soprattutto oggi che lo troviamo con uno sconto del 37%.

Per capirlo basta veramente poco. Samsung ha dotato il suo smartphone con un ottimo display Super AMOLED da 6,6" con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 120Hz rendendo il dispositivo molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Altrettanto elevata è la luminosità che rende lo schermo visibile anche sotto la luce del sole. Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Dimensity 1080, un chip con modem 5G incluso che assicura la giusta potenza con ogni tipo di applicazione. A supporto anche 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Da non sottovalutare il comparto fotografico scelto dal colosso sudcoreano. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 48MP con stabilizzatore ottico dell’immagine, obiettivo ultra-grandangolare da 8MP e infine un sensore macro da 5MP. La fotocamera frontale per i selfie è da 13MP. Lo stabilizzatore ottico mostra tutte le sue potenzialità soprattutto nei video in movimento, mentre l’intelligenza artificiale interviene per migliorare colori e contrasti, per un effetto "Awesome" in ogni scatto.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5000mAh che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi. E grazie alla funzione Adaptive Battery il consumo viene ottimizzato in base all’utilizzo giornaliero che fai dello smartphone.

Galaxy A34: prezzo, sconto, offerta Amazon

Un prezzo così non lo si era mai visto per il Galaxy A34. Oggi troviamo lo smartphone medio di gamma di Samsung a un prezzo di 252€ con uno sconto di ben il 37%. Come si può intuire facilmente il risparmio è davvero elevato e supera i 145€. Fino al 12 luglio c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out e riservato agli utenti Prime. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di qualche giorno. C’è anche la possibilità di effettuare il reso gratuito fino a 30 giorni.

