Galaxy A35, con l'offerta di Natale di Amazon il prezzo è sprofondato

Fonte foto: Samsung

Se stai cercando uno smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo da regalare per Natale, il Galaxy A35 è il modello che fa per te. Lo smartphone di Samsung è in offerta speciale su Amazon per il periodo natalizio con uno sconto di ben il 37% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Per capire la bontà dell’offerta, il risparmio supera i 140 euro e lo puoi anche pagare a rate per diminuire l’esborso iniziale. E con il reso gratuito fino al 31 gennaio 2025 non avrai problemi a restituirlo anche all’inizio del nuovo anno.

Lo smartphone di Samsung si posiziona in quella fascia tra i medio e i top di gamma, dai quali prende più di qualche caratteristica, come ad esempio uno schermo luminoso e fluido e l’ottima fotocamera principale che ti permette di scattare immagini e di registrare video perfetti. Come in tutti gli smartphone di questa fascia di prezzo, è disponibile anche una batteria a lunga durata che ti dimenticherai di ricaricare durante la giornata, anche dopo un utilizzo intenso.

Galaxy A35

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Galaxy A35 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Su Amazon trovi il Galaxy A35 in offerta a un prezzo di 243,90 euro, con uno sconto di ben il 37% rispetto a quello consigliato. Un risparmio netto di 160 euro che fa scendere il prezzo al minimo storico e permette di fare un ottimo affare per uno smartphone tra i migliori della sua fascia di riferimento. Puoi anche pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto.

Il Galaxy A35 è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di pochi giorni. Per il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2025 e lo puoi acquistare già oggi per regalarlo per Natale. Non pensarci troppo e approfitta subito di questa ottima promo.

Galaxy A35

Galaxy A35: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy A35 è uno dei migliori telefoni lanciati da Samsung in questo 2024. Telefono con un design ricercato e linee morbide che lo rendono anche elegante alla vista e al tatto. Nonostante le dimensioni abbastanza generose, lo puoi tenere comodamente con una sola mano, grazie alle cornici ridotte al minimo. Parlavamo delle dimensioni generose: il merito è dello schermo Super AMOLED da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz (oramai un requisito comune a tutti i telefoni di questa fascia di prezzo) e luminosità che tocca i 1.000 nit grazie alla tecnologia Vision Booster che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. Prestazioni al top grazie al processore Exynos 1380 progettato e realizzato direttamente da Samsung, supportato da 6 gigabyte di RAM e da 128 gigabyte di memoria interna, espandibili fino a 1 terabyte utilizzando la scheda microSD.

Samsung ha puntato molto anche sul comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, lo stesso che trovi su modelli più costosi, coadiuvato da una fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel e da un obiettivo macro da 5 megapixel. La fotocamera per i selfie è da 13 megapixel. Un sistema versatile e che ti permette di toglierti grandi soddisfazioni.

L’autonomia è l’altro punto forte dello smartphone, grazie alla presenza di una batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida. Non avrai problemi ad arrivare a fine giornata anche dopo un utilizzo intenso.

Galaxy A35