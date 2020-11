Galaxy A52, lo smartphone Samsung economico col 5G

La connettività 5G a portata di tutti. Questa sembra essere la strategia di Samsung che si prepara a lanciare il suo nuovo smartphone di fascia media Galaxy A52 5G. Nuove indiscrezioni confermano un modello in arrivo per l’azienda sudcoreana equipaggiato con un Soc Qualcomm Snapdragon 750 5G.

Samsung con il nuovo smartphone mostra di volersi consolidare come produttore di telefoni economici con connettività 5G e ripetere il successo di Galaxy A51 5G. A svelare le prime caratteristiche del nuovo modello è il portale di benchmark Geekbench: il nuovo modello numero SM-A526B riceve 298 in single-core e 1001 punti in multi-core. Valori che indicano prestazioni inferiori rispetto al predecessore, che aveva raggiunto rispettivamente 700 e 1800 punti nelle stesse categorie. Secondo GSMArena, questi valori non dovrebbero preoccupare: sarebbero riferiti a un modello di pre-produzione del Galaxy A52 5G, mentre quello che arriverà sul mercato sarà più potente.

Galaxy A52 5G, le caratteristiche note

I nuovi benchmark pubblicati dal portale Geekbench riportano le caratteristiche del modello SM-A526B, che corrisponderebbe al Galaxy A52 5G in arrivo da Samsung. Il nuovo smartphone di media fascia sarà equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 750 5G, abbinato a un modem Snapdragon X52, così da garantire il supporto allo standard di connettività 5G.

Dai dati riportati nel benchmark emergono anche importanti informazioni sulla memoria: lo smartphone sarà dotato di almeno 6 GB di RAM, ma potrebbe essere distribuito con diversi tagli di memoria e quindi in più versioni. Inoltre, il software preinstallato potrebbe essere Android 11.

Inoltre, non è escluso che Samsung possa decidere di lanciare il successore di Galaxy A51 non solo in versione 5G, ma anche nella variante di connettività 4G LTE.

Galaxy A52 5G, il comparto fotocamera

Nuovi dettagli emergono anche per il comparto fotocamera, che sul retro del telefono sarà equipaggiato con una configurazione a quattro sensori e soprattutto potrebbe contare sul supporto della stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS).

Il sensore principale potrebbe essere da 64 megapixel, con un significativo aggiornamento dei 48 megapixel del sensore principale del comparto fotocamera di Galaxy A51 5G. Tra i sensori secondari, sarà presente una macro, ma non ci sarà un obiettivo zoom.

Galaxy A52 5G, quando arriva

Tra i nove telefoni registrati da Samsung in Corea del Sud lo scorso gennaio c’è anche il modello Galaxy A52, che potrebbe essere rilasciato già entro la fine del 2020 o al più nei primi mesi del 2021.

Secondo un rapporto dello scorso giugno, tra le nuove funzionalità del Galaxy A52 potrebbe esserci anche la ricarica wireless, per poter rafforzare la competitività degli smartphone Samsung anche nella fascia media di prezzo.