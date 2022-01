Galaxy A53: come sarà il nuovo medio di Samsung

Oltre al rinnovo dei top di gamma, con l’arrivo della serie Galaxy S22, sono attese le mosse di Samsung anche per rinfoltire la fascia media. Infatti, è atteso il lancio di Galaxy A53 5G, modello dalle discrete caratteristiche che è stato oggetto di numerose indiscrezioni nel corso delle ultime settimane.

Al di là delle varie specifiche tecniche trapelate tramite il sito dell’ente di certificazione TENAA, qualche ulteriore dettaglio è emerso dalle immagini pubblicate dai colleghi di 91mobiles, che mettono in mostra la parte posteriore del dispositivo. In questo modo, è possibile fare qualche ipotesi concreta sulla configurazione delle fotocamere, che potrebbero essere molto interessanti per questa fascia di prezzo. Rimane soltanto da sciogliere qualche nodo relativo al comparto hardware e alla tipologia di sensori fotografici adoperati da Samsung. Qui, c’è tutto ciò che potremmo già sapere su Galaxy A53 5G.

Samsung Galaxy A53 5G, com’è fatto

In base alle immagini pubblicate online da 91mobiles, abbiamo modo di osservare quello che dovrebbe essere il telaio di Galaxy A53 5G. Da quello che è possibile vedere, è presente una fotocamera con quattro sensori nella parte posteriore, che è inserita all’interno di un modulo rettangolare che sporge dalla superficie della scocca. Secondo quanto riferisce la fonte, dovrebbe essere composta da sensore primario da 64 megapixel, ultra grandangolo da 12 o 8 megapixel, sensore macro da 5 megapixel e di profondità da 2 megapixel. La fotocamera selfie, invece, dovrebbe avere un sensore da 32 megapixel.

In base alle informazioni trapelate tramite l’ente di certificazione TENAA, Samsung Galaxy A53 dovrebbe essere equipaggiato di un display Super AMOLED da 6,46 pollici in configurazione punch-hole, con sensore di impronte integrato, risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

Il processore dovrebbe essere il proprietario Exynos 1200, con memoria RAM di 6 o 8 GB e memoria interna di 128 o 256 GB. Il tutto sarebbe alimentato da una batteria da 4.860 mAh con ricarica a 25W. Dal punto di vista software, è atteso il sistema operativo Android 12 con interfaccia grafica OneUI.

Samsung Galaxy A53 5G, prezzo e disponibilità

Samsung dovrebbe annunciare Galaxy A53 nei prossimi giorni, o forse proprio a febbraio, magari negli stessi giorni del debutto della serie Galaxy S22. Lo smartphone andrà ad occupare la fascia media ed il suo prezzo potrebbe essere molto competitivo, anche se al momento non sembrerebbero essere emersi dettagli a riguardo.