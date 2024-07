Fonte foto: Samsung

Nel corso del recente Unpacked 2024 di Parigi, oltre al Galaxy Z Fold 6, ZFlip 6 e Galaxy Watch 7 Samsung ha presentato anche i suoi nuovi auricolari Galaxy Buds 3 Pro. Come spesso accade, poco dopo l’evento, l’azienda sudcoreana ha attivato i preordini, con disponibilità prevista a partire il 26 luglio.

Tuttavia, nelle scorse ore, Samsung si è vista costretta a dover rinviare il lancio ufficiale dei propri auricolari in-ear, con conseguente ritardo per le consegne.

Galaxy Buds 3 Pro: i problemi di qualità

Il problema dovrebbe riguardare il controllo qualità. Le Galaxy Buds 3 Pro sono infatti già disponibili in Corea del Sud.

Alcuni utenti avrebbero quindi segnalato alcuni problemi, riguardanti ad esempio le giunture degli auricolari, macchie blu, graffi, auricolari che non si inseriscono correttamente all’interno della custodia, cerniera della custodia rotta e non solo. Sempre secondo le segnalazioni, sembra che ciò riguarderebbe soltanto la versione bianca delle Galaxy Buds 3 Pro. La versione grigio scuro non mostrerebbe alcun problema.

Un altro problema riscontrato dagli utenti riguardava i cuscinetti in silicone, che si strappavano facilmente quando venivano rimossi. Dopo le varie lamentele degli utenti su vari forum online, l’azienda sudcoreana, ha pubblicato una guida passo-passo per mostrare come rimuovere i cuscinetti in sicurezza, senza rischiare di romperli.

Samsung ha inviato un’e-mail agli utenti che hanno già preordinato i Galaxy Buds 3 Pro per scusarsi dell’accaduto. Il contenuto di questo messaggio, che conferma proprio il blocco del lancio a causa di problemi di qualità, è stato poi pubblicato da un utente su Reddit:

Gentile cliente Samsung, ti stiamo contattando in merito al tuo recente ordine di Samsung Galaxy Buds3 Pro. Stiamo conducendo una valutazione di controllo qualità completa per garantire che tutti i prodotti soddisfino i nostri standard. Prevediamo che ciò possa causare un ritardo nella consegna del tuo ordine. Ci scusiamo per gli eventuali disagi. Ti contatteremo nelle prossime settimane con la data di spedizione aggiornata.

Galaxy Buds 3 Pro: nuova data di lancio

Samsung ha rimandato il lancio dei suoi auricolari in-ear (in tutto il mondo) al prossimo mese. Ad esempio, negli Stati Uniti, l’azienda ha aggiornato la data di disponibilità al 28 agosto, mentre nel Regno Unito e in Germania i Buds 3 Pro saranno spediti dal 16 agosto.

Infine, in Italia, la data di lancio sul sito ufficiale è invece prevista per il 23 agosto prossimo e il 29 agosto su Amazon.

Gli utenti che hanno invece preordinato la versione standard Galaxy Buds 3 dovrebbero ricevere tutto in tempo. Questi auricolari non sono interessati da alcun problema e ciò significa che il lancio dovrebbe avvenire già la prossima settimana.