Fonte foto: Samsung

Le nuove funzioni AI sono uno dei punti di forza dei Galaxy S24, i top di gamma svelati lo scorso gennaio da Samsung. Tali funzioni arriveranno su diversi smartphone Galaxy nel corso del prossimo futuro. Una delle principali novità di Galaxy AI è la traduzione simultanea in tempo reale.

Questa funzione viene resa ancora più accessibile grazie al nuovo aggiornamento per la gamma di auricolari Galaxy Buds, ora in fase di rilascio in Italia (la disponibilità completa è prevista per fine febbraio).

Il nuovo update, che introduce anche alcune novità per quanto riguarda la connettività, riguarderà i modelli Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds2 e Galaxy Buds FE.

Traduzione IA con Galaxy Buds

Gli auricolari Galaxy Buds possono garantire agli utenti la possibilità di sfruttare, in modo ancora più efficace, la funzione di traduzione simultanea AI dei Galaxy S24. Una volta associato agli auricolari Galaxy Buds, infatti, lo smartphone è in grado di ottimizzare la funzione di traduzione, andando a isolare l’audio durante la conversazione.

Due persone che parlano due lingue differenti hanno la possibilità di comunicare tra loro, grazie alla traduzione simultanea AI, utilizzando esclusivamente uno smartphone Galaxy S24 e gli auricolari Galaxy Buds. Un utente può ascoltare la traduzione tramite gli auricolari mentre l’altra persona può utilizzare l’altoparlante del telefono.

In questo modo, non è necessario scambiarsi il dispositivo e la traduzione del discorso (per entrambi gli utenti) viene semplificata. Ricorrendo ai comandi touch degli auricolari, inoltre, è possibile gestire l’ordine del discorso, senza dover passare dallo smartphone.

Le altre novità dei Galaxy Buds

Non c’è solo la traduzione simultanea AI tra le novità dei Galaxy Buds. Samsung, infatti, ha introdotto diverse novità per i suoi auricolari, con la possibilità, per chi ha i Galaxy Buds2 Pro, di utilizzare la funzione Auracast, già disponibile per le Smart TV della casa coreana, anche su smartphone e tablet.

Gli utenti possono accedere alle funzioni “Trasmetti audio utilizzando Auracast” (disponibile per i modelli serie Galaxy S24, serie S23, serie Z Fold5, Z Flip5, serie Tab S9 con One UI 6.1 o versioni successive) e “Ascolta la trasmissione Auracast” (disopnibile per Galaxy S24 series, S23 series, Z Fold5, Z Fold4, Z Flip5, Z Flip4, A54 5G, M54 5G, Tab S9 series, Tab S9 FE series, Tab Active 5 5G con One UI 5.1.1 o versioni successive).

Da segnalare anche la possibilità di sfruttare la funzione Audio 360 accoppiando gli auricolari ai televisori Samsung Neo QLED 8K (QN900D, QN800D), Neo QLED 4K (QN95D, QN90D, QN87D, QN85D), OLED (S95D, S90D, S85D), QLED (Q80D, Q70D). Questa funzione consente ai Galaxy Buds di tracciare il movimento della testa dell’utente, in modo da adattare l’audio, rendendolo più immersivo e offrendo un suono ambientale in tutte le direzioni.

A completare la gamma di novità c’è l’espansione della funzione Auto Switch (per i Galaxy Buds2 Pro) anche ai Galaxy Book4. Questa funzione permette di utilizzare gli auricolari in abbinamento sia allo smartphone che al computer.

Quando si ascolta un audio dal computer e si riceve una chiamata dallo smartphone, la connessione dell’auricolare si sposta sullo smartphone per poi tornare al computer una volta terminata la chiamata, senza che l’utente debba intervenire.