Galaxy Buds Live, offerta sensazionale: sconto shock

Le cuffie wireless sono uno degli accessori più amati e ricercati dagli utenti. Con il lancio delle Apple AirPods hanno conquistato velocemente il mercato e preso il sopravvento su qualsiasi altro accessorio audio. L’arrivo delle AirPods ha obbligato gli altri produttori ad adeguarsi alle richieste degli utenti e una delle aziende più attive è stata sicuramente Samsung che ha lanciato sul mercato diversi modelli. Tra questi spiccano sicuramente le Galaxy Buds Live, cuffie dal design iconico, dalle tecnologie avanzate e da oggi anche con un rapporto qualità-prezzo eccezionale.

Il merito è dello sconto di ben il 59% che troviamo su Amazon che fa scendere il prezzo di ben 100€ rispetto a quello di listino. Come si intuisce facilmente, le si paga meno di metà prezzo e si risparmia veramente una bella cifra. Le si paga anche poco, quasi come se fossero in regalo. Trovare delle cuffie con un rapporto qualità-prezzo migliore sul sito di e-commerce è davvero complicato e per questo bisogna approfittarne subito, anche perché sono compatibili con qualsiasi smartphone, anche l’iPhone (e le possiamo utilizzare anche con tablet e computer).

Galaxy Buds Live

Galaxy Buds Live: le caratteristiche tecniche

In delle cuffie wireless top di gamma oramai non si può prescindere dalla tecnologia di cancellazione del rumore. E in queste Galaxy Buds Live troviamo la cancellazione attiva che elimina i rumori di fondo, ma ti tiene sempre in contatto con quello che accade intorno a te. Questo vuol dire che vengono ridotte le frequenze basse dei rumori fastidiosi, ma non si è completamente isolati, cosa che potrebbe essere molto pericolosa soprattutto quando si cammina per strada.

Le cuffie wireless di Samsung sono veramente uniche e non solo per le caratteristiche tecniche. A risaltare maggiormente è sicuramente il design a forma di fagiolo, studiato appositamente per aderire al meglio all’orecchio e senza tappare il condotto uditivo. Nella confezione sono presenti anche gommini di diverse misure per trovare la sintonia perfetta. A un design ricercato, si associa anche un driver audio da 12mm che assicura una qualità del suono elevatissima, sia per i bassi sia per gli alti.

Oltre alla cancellazione attiva del rumore, le cuffie Galaxy Buds sono pensate anche per le chiamate. Il merito è dei tre microfoni integrati e della funzione "Voice Pickup"che garantisce chiamate ottimali in qualsiasi situazione, anche in mezzo al traffico. Ottima anche l’autonomia: sei ore di ascolto continuo e fino a 21 ore utilizzando la custodia di ricarica.

Galaxy Buds Live in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo le Galaxy Buds Live in super offerta e al minimo storico. Su Amazon sono disponibili a un prezzo di 69,99€, con uno sconto davvero top del 59%. Il risparmio netto è di 100€: un’occasione da non farsi sfuggire. Le cuffie wireless sono vendute e spedite direttamente dal sito di e-commerce e sono già disponibili: la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Difficile trovare di meglio a questo prezzo.

