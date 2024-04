Sony ULT Power Sound, la nuova gamma di prodotti audio per i più giovani

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Sony

Sony ha presentato la nuova gamma di prodotti ULT Power Sound, caratterizzata da tre speaker Bluetooth ULT Tower 10, ULT Field 7 e ULT Field 1 e dalle nuove cuffie over-ear ULT Wear.

Sono device sviluppati appositamente per i più giovani: i party speaker che si rivolgono a chi ama ascoltare musica in compagnia, mentre le cuffie sono orientate alla vita di tutti i giorni di chi passa molte ore fuori casa.

ULT Tower 10, scheda tecnica e prezzi

ULT Tower 10 (in foto) è un colosso che misura 41,8×110,6×42,8 cm, ha un peso di circa 29 kg, un party speaker con luci a LED e una risposta in frequenza dai 20 Hz fino ai 20 kHz.

L’utente ha la possibilità di utilizzare alcune funzioni che attivano modalità che ottimizzano la riproduzione per scenari standard. La modalità ULT Power Sound, ad esempio, è sviluppata per esaltare le frequenze basse, mentre la Sound Field Optimization ha il compito di rilevare il livello di rumore circostante, regolando in automatico le impostazioni audio per una resa sonora ottimale in qualsiasi contesto.

La modalità Party Connect, inoltre, che permette all’utente di collegare fino a 100 speaker compatibili, sincronizzando musica e luci di tutti i dispositivi.

L’ULT Tower 10 può essere utilizzata anche per il Karaoke o come Sound Booster per la televisione; sfruttando i comandi sul comodo pannello superiore, infatti, si possono organizzare le varie modalità e ottenere sempre il sound più adatto per ogni utilizzo.

È possibile anche collegare al party speaker una chitarra elettrica e utilizzarlo come fosse un amplificatore, con tutti i limiti del caso, si intende. Tra le connessioni ci sono l’ingresso stereo mini jack, l’USB-A, l’ingresso ottico digitale e, naturalmente, il Bluetooth 5.2 per collegare wireless i dispositivi esterni e riprodurre i propri contenuti preferiti senza cavi aggiuntivi.

Il nuovo ULT Tower 10 è disponibile in versione Black a partire da aprile 2024, il sito italiano di Sony non riporta informazioni più accurate per quanto riguarda il prezzo ma sulla pagina global si legge che questo party speaker ha un costo di 1.119, 99 dollari.

ULT Field 7, scheda tecnica e prezzo

ULT Field 7, è il secondo altoparlante proposto da Sony, e per quanto sia sempre un prodotto dalle dimensioni generose (51,2x 22,4×22,2 cm) e dal peso di 6,3 kg, è tuttavia una soluzione più facile da trasportare rispetto all’ULT Tower 10, ma comunque in grado di garantire una buona potenza. Anche stavolta la risposta in frequenza va dai 20 Hz fino ai 20 kHz.

Tornano le funzioni ULT Power Sound, per esaltare le frequenze basse e la Sound Field Optimization, utile per ottimizzare l’audio adattandosi ai rumori circostanti e Party Connect per sincronizzare fino a 100 speaker compatibili. Speculari all’altro modello le connessioni con l’ingresso stereo mini jack, l’USB-A, l’ingresso ottico digitale e il Bluetooth 5.2.

Anche questo device può essere utilizzato per il Karaoke, come amplificatore per chitarra e per potenziare l’audio della propria smart TV, avendo cura di selezionare la modalità apposita dal pannello di controllo.

Stavolta, però, l’ULT Field 7 è dotato anche di batteria che, stando alle dichiarazioni del produttore, può garantire fino a 30 ore di autonomia e ottenere altre 3 ore di ascolto con una ricarica di 10 minuti.

Il dispositivo è certificato IP67, ed è quindi resistente all’acqua e alla polvere, così che gli utenti possano utilizzarlo praticamente ovunque, inclusi i party in spiaggia o in piscina.

Anche questo modello è disponibile ufficialmente da aprile sempre in versione Black; sul sito globale di Sony vediamo che costa 499,99 dollari.

ULT Field 1, scheda tecnica e prezzo

ULT Field 1 è l’ultimo dei nuovi altoparlanti presentati da Sony e quello con le minori dimensioni (20,6×7,7×7,6 cm) per circa 650 grammi di peso. Anche stavolta la risposta in frequenza va dai 20 Hz fino ai 20 kHz.

Un prodotto molto più semplice rispetto ai fratelli maggiori, sviluppato per essere facilmente trasportabile (grazie anche all’apposita cinghia) così da non rinunciare mai alla propria musica preferita.

Tra le varie funzionalità quelle per la cancellazione dell’eco in chiamata che migliora notevolmente la qualità delle telefonate grazie al microfono incorporato. Oltre a questo, con la funzione Stereo Pair, l’ULT Field 1 può essere anche collegato con un secondo device così da ottenere un sound stereo.

Sul fronte dell’autonomia Sony ha stimato circa 12 ore di utilizzo che, insieme alla certificazione IP67 (resistenza alla polvere e all’acqua), consentono all’utente di portare questo speaker sempre con sé, senza aver paura di restare senza batteria e senza temere danni accidentali.

Anche quest’ultimo prodotto è disponibile da aprile in diverse colorazioni: Black, Forest Gray, Off-White e Orange. Il prezzo suggerito è di 129,99 dollari.

ULT Wear, scheda tecnica e prezzo

L’ultimo prodotto presentato da Sony sono le cuffie over-ear ULT Wear, con driver da 40 mm con magnete al neodimio e risposta in frequenza che va dai 5 Hz fino ai 20 kHz.

Presente la tecnologia Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), che utilizza algoritmi proprietari per elaborare il suono, ripristinando una qualità simile al formato d’origine prima della compressione lossy.

Il processore è un Sony V1 che, tra le altre cose, interviene anche sulla Cancellazione attiva del rumore (chiamata da Dual Noise Sensor) per isolare l’utente da ciò che lo circonda. Con la modalità Ambientale, invece, il dispositivo utilizza i microfoni feedforward e feedback in dotazione per percepire i suoni dell’ambiente circostante, incluse le voci, senza dover togliere le cuffie. Presente anche la modalità di riduzione del vento.

Inoltre, con l’Adaptive Sound Control, grazie alle funzioni AI del processore, queste cuffie sono in grado di regolare in automatico le impostazioni di riproduzione, adattandosi all’ambiente circostante.

Con Precise Voice Pickup, invece, anche per le chiamate è garantita un’ottima resa sonora, amplificando la voce del parlante e riducendo i rumori in sottofondo.

Per collegare le ULT Wear ai vari device compatibili si può utilizzare il Bluetooth 5.3 (con tecnologia Multipoint) che permette anche di accedere all’app ufficiale e gestire le varie impostazioni di cui sopra. Garantita anche la compatibilità con Alexa e Google Assistant.

Per utilizzare il device, invece, si possono utilizzare i comandi gestuali su uno dei due padiglioni e gestire in modo facile e veloce i contenuti in riproduzione e le chiamate.

L’autonomia dichiarata da Sony è di circa 30 ore (con ANC) che sale a 40 ore disattivando la cancellazione attiva del rumore. In più con 10 minuti di carica è possibile ottenere altre 5 ore di riproduzione.

Le ULT Wear sono disponibili da aprile nei colori Black, Forest Gray e White. Il prezzo per il pubblico, sul sito ufficiale di Sony, è di 199,99 dollari.