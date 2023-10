Samsung Galaxy Buds Live: con le offerte Prime il prezzo crolla

Fonte foto: Samsung

Acquistare un paio di auricolari wireless è diventata ormai una necessità, soprattutto per gli utenti che passano molte ore fuori casa e hanno bisogno di un prodotto che sappia garantire qualità nell’ascolto, una certa autonomia e una buona modalità di cancellazione attiva del rumore.

Se a questo aggiungiamo anche l’attenzione per il design, la risposta non può che essere: Samsung Galaxy Buds Live. E in occasione Festa delle offerte Prime, è possibile acquistare questi auricolari a un prezzo eccezionale, che crolla addirittura sotto i 50 euro.

Samsung Galaxy Buds Live Auricolari True Wireless Open-type senza tappi In-Ear, Tre Microfoni, Controlli Touch, Ricarica Wireless, Cancellazione attiva del rumore, Nero [Versione Italiana]

Samsung Galaxy Buds Live: scheda tecnica

I Samsung Galaxy Buds Live sono auricolari open type che, grazie al loro design unico, seguono la forma dell’orecchio senza il bisogno di spingerli all’interno, come invece accade con i device in-ear.

Inoltre, grazie alle alette morbide posizionate sulle cuffie, Samsung garantisce un maggiore contatto con l’orecchio, isolando l’utente dai rumori esterni a beneficio della qualità audio e la promessa di un utilizzo confortevole anche per chi le indossa per molte ore.

Presente una modalità di cancellazione attiva del rumore (ANC) che sfruttando i tre microfoni su ogni cuffia e i sofisticati algoritmi dell’azienda sudcoreana, permette di eliminare efficacemente il rumore ambientale, sia durate la riproduzione di contenuti musicali che durante le chiamate.

La modalità Ambientale, invece, consente all’utente di percepire comunque i rumori esterni senza il bisogno di togliersi le cuffie, evitando il completo isolamento da ciò che lo circonda.

Entrambe le funzionalità possono essere gestite tramite l’applicazione ufficiale di Samsung, accessibile sullo smartphone collegandolo con le cuffie grazie al Bluetooth 5.0 (con Fast Pair). All’interno dell’App è anche possibile attivare la modalità Buds Together, per condividere la propria musica con un altro paio di auricolari Buds Live.

Importante ricordare che questi auricolari sono compatibili con dispositivi con iOS 10 o versioni superiori e con Android, dalla versione 5.0 o a quelle superiori. Inoltre è possibile utilizzare anche le funzioni dell’assistente vocale Bixby, per accedere a diverse funzionalità smart, semplicemente utilizzando i comandi vocali.

Sulle cuffie è presente, naturalmente, anche un’area sensibile al tocco, per gestire velocemente le varie funzionalità degli auricolari, con la possibilità di mandare avanti un brano, mettere in play o in pausa, rispondere a una chiamata e riattaccare.

Sul fronte dell’autonomia Samsung promette 6 ore di riproduzione per i soli auricolari (senza ANC) che sale fino a 21 ore utilizzando l’apposita custodia per la ricarica. Inoltre con soli 5 minuti di ricarica si guadagna circa un’ora di riproduzione aggiuntiva.

Samsung Galaxy Buds Live: Festa delle offerte Prime

Samsung Galaxy Buds Live sono auricolari di fascia media, perfetti per l’utilizzo quotidiano, soprattutto per chi passa molte ore fuori casa, e non vuole rinunciare a un ascolto di buon livello. Non passa di certo inosservato il loro design unico che, oltre ad essere funzionale in termini di comfort e di performance, rende questo prodotto anche un accessorio di tendenza.

Il prezzo di listino è di 169 euro ma, grazie alla Festa delle offerte Prime su Amazon, è possibile portare a casa questi auricolari a 49 euro (-71%, -120 euro) uno sconto davvero irripetibile che non bisogna lasciarsi sfuggire.

