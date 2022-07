Galaxy M13 5G ufficiale: è il nuovo low cost di Samsung

Samsung ha annunciato ufficialmente in India un nuovo telefono della gamma Galaxy M: si tratta del Galaxy M13 5G. Senza dubbio è un telefono che presenta caratteristiche tecniche di base, pur avendo un generoso display, ma che punta ad essere il nuovo low cost del colosso sudcoreano dedicato a chi non vuole rinunciare al 5G.

Nelle settimane scorse Samsung ha presentato anche Galaxy M13 in verisone 4G, ma le differenze tra i due dispositivi vanno oltre la semplice capacità di connettersi, o meno, alle reti telefoniche di ultima generazione. Galaxy M13 5G ha un chip diverso e un comparto fotocamere diverso rispetto alla sua controparte 4G. In entrambi i casi, però, siamo di fronte a dei telefoni dedicati a chi non cerca prestazioni e funzioni di ultima generazione ma, al contrario, un dispositivo semplice da usare, affidabile e soprattutto economico. Il prezzo, infatti, è la vera arma di Samsung Galaxy M13. Sia della versione 4G che di quella, appena arrivata, con il 5G.

Galaxy M13 5G: com’è

Il nuovo Galaxy M13 5G offre un display LCD da 6,5 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz e una notch a goccia che ospita la fotocamera anteriore da 8 MP. La parte posteriore del telefono presenta un obiettivo principale da 50 MP e un sensore per la profondità da 2 MP.

A bordo del dispositivo del colosso sudcoreano troviamo il chipset MediaTek Dimensity 700, accoppiato a 4 o 6 GB di RAM e fino a 128 GB di spazio di archiviazione (espandibile tramite microSD).

La batteria è da 5.000 mAh con capacità di ricarica da 15 W e il sistema operativo è Android 12 con One UI Core 4.

Prezzi e disponibilità

Il nuovi modello di Samsung Galaxy M13 5G sarà disponibile in India dal 23 luglio, nelle colorazioni Midnight Blue, Stardust Brown e Aqua Green. Il prezzo è di 13.999 rupie, circa 175 euro al cambio attuale, per la variante da 4+64 GB.

Ricordiamo che in Italia è già disponibile la versione 4G dello smartphone, il Samsung Galaxy M13 4G lanciato a maggio con un prezzo altrettanto interessante.

Il telefono del colosso sudcoreano, infatti, con 4/64 GB ha un costo di 159,90 euro su Amazon. Si tratta di una promozione che permette di acquistare il dispositivo a un prezzo ribassato di -30 euro, -16% rispetto al prezzo di listino di 189 euro.

