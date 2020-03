Galaxy M21 ufficiale, smartphone lowcost con super-batteria

18 Marzo 2020 - Samsung ha ufficialmente svelato il suo nuovo telefono di fascia media, il Galaxy M21, per ora disponibile solo in India, ma ben presto potrebbe debuttare anche nel resto del mondo, come fatto dai suoi predecessori. Il nuovo telefono low-cost del produttore sudcoreano doveva uscire due giorni fa, ma la presentazione è stata posticipata ad oggi per dei ritardi non ben specificati dal produttore.

La serie Galaxy M ha fatto il suo debutto lo scorso anno e si è caratterizzata immediatamente per due caratteristiche molto interessanti: un prezzo di lancio lowcost e una super batteria che dura fino a due giorni. Caratteristiche che ritroviamo anche nel Galaxy M21, successore del Galaxy M20 che ha riscosso un buon successo anche in Italia. Il dispositivo si basa su processore Exynos 9611 e su 4GB di RAM. Lo smartphone di Samsung entra in diretta concorrenza con dispositivi cinesi della stessa fascia di prezzo. Ecco le caratteristiche del Galaxy M21.

Samsung Galaxy M21: le caratteristiche

Il nuovo dispositivo di casa Samsung condivide la maggior parte delle caratteristiche con il recente Galaxy M31, a partire dal display Super AMOLED Infinity-U da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e dalla batteria da 6.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 15 W. Sotto la scocca batte un processore Exynos 9611 con 4 GB di RAM LPDDR4X e una capacità di archiviazione da 64 GB o 128 GB UFS 2.1 espandibile grazie ad una scheda microSD. Slot per doppia scheda SIM, connettività LTE, GPS, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, Dolby Atmos, nonché porta USB di tipo C e classico jack da 3,5 mm.

Forse un po’ debole il comparto fotografico, ma in linea con gli standard di un telefono low-cost. Sul retro troviamo una configurazione con tripla fotocamera composta da un sensore grandangolare da 48 megapixel, un sensore ultrawide da 8 megapixel e un sensore di profondità da 5 megapixel. Fotocamera frontale da 20 megapixel incastonata all’interno di un notch a forma di “U” collocato al centro sulla parte superiore dello schermo. Infine, completano le caratteristiche del nuovo Samsung Galaxy M21, il lettore delle impronte digitali capacitivo posizionato sul lato posteriore, ma lo smartphone supporta anche lo sblocco facciale.

Samsung Galaxy M21: prezzo e data di uscita

Per ora Samsung ha comunicato solo il prezzo della variante del Galaxy M21 con capacità di archiviazione di 64 GB: 12.999 Rupie, che, al cambio attuale, corrispondono a circa 160 euro. Nessuna informazione sul prezzo della versione da 128 GB. Il Galaxy M21 sarà disponibile in due colorazioni, blu e nero e sarà ordinabile su su Amazon, sempre in India, a partire dal 23 marzo alle 12:00.

Per il mercato italiano bisognerà aspettare l’evolversi della situazione internazionale: lo scoppio dell’epidemia Covid-19 sta creando molti problemi alle aziende, sia nell’approvvigionamento delle componenti sia nel lancio dei dispositivi. Vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi.