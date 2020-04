Galaxy M21 ufficiale: batteria super e prezzo lowcost

Come promesso, a circa un mese dal lancio ufficiale avvenuto in India, Samsung lancia anche in Italia il Galaxy M21, smartphone lowcost con caratteristiche molto interessanti. La serie Galaxy M è stata presentata lo scorso anno e ha immediatamente attirato l’attenzione su di sé per due caratteristiche molto interessanti: un prezzo lowcost e una super batteria che dura fino a due giorni, peculiarità che ritroviamo anche nel Galaxy M21.

Non solo, una caratteristica molto importante di questo nuovo device della casa sudcoreana è il processore octa-core Exynos 9611, ottimizzato per non consumare troppa energia quando si gioca. Altra novità è nella parte posteriore, con il debutto del bumper rettangolare con all’interno le fotocamere. Una soluzione già vista sul Galaxy S20 e che ora Samsung ripropone anche negli smartphone medi di gamma. Come anticipato, però, la caratteristica più interessante resta la batteria, che sul Galaxy M21 è da 6000mAh. Ecco tutte le caratteristiche tecniche

Galaxy M21: specifiche tecniche

Il Galaxy M21 sfoggia un display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e design con notch a goccia centrale. Lo smartphone è equipaggiato con il processore octa-core Exynos 9611 abbinato a 4GB di memoria RAM e 64GB di spazio di archiviazione, espandibile tramite microSD. Il comparto fotografico del nuovo smartphone low-cost è affidato ad una tripla fotocamera costituita da un sensore principale di 48 megapixel, da un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e, infine, da un sensore dedicato alla profondità da 5 megapixel. Il notch, posizionato centralmente nel display, ospita una fotocamera da 20 megapixel.

Potente la batteria da 6000 mAh dotata di ricarica veloce da 15W. Completano le specifiche tecniche del Galaxy M21 il lettore delle impronte digitali posizionato nella parte posteriore del telefono.

Galaxy M21: prezzo e disponibilità

Il nuovo Galaxy M21 sarà disponibile nel nostro paese a partire dalla fine del mese di aprile in tre diverse colorazioni, black, green e blue al prezzo di soli 229 euro. A differenza del mercato indiano, in Italia sarà possibile acquistare solo la variante con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Lo smartphone sarà venduto sul sito di Samsung e su Amazon.