Galaxy M31s, lo smartphone lowcost con superbatteria arriva in Italia

SM-M317F, è questa la sigla che Samsung ha dato al suo nuovo smartphone economico Galaxy M31s che, è confermato, verrà venduto anche in Europa e quindi in Italia. Basta cercare su Google tale sigla, infatti, per scovare tra i primi risultati la pagina relativa a questo modello sull’help online di Samsung Italia.

La pagina è ancora vuota, ma c’è e, di conseguenza, ci sarà anche lo smartphone anche se non si sa ancora quando arriverà. Si sanno già, invece, molte delle caratteristiche fondamentali del Galaxy M31s: una super batteria con ricarica rapida, un grande schermo, un ottimo comparto fotografico e un prezzo decisamente basso. Samsung, quindi, non solo conferma la sua volontà di cambiare identità (da produttore esclusivamente “premium” a costruttore di smartphone per tutte le tasche) ma conferma anche l’intenzione di portare i suoi smartphone low cost non solo in mercati a basso reddito (come India e sud est asiatico) ma anche nella ricca Europa. E questa, anche per gli utenti italiani, non può che essere un’ottima notizia.

Samsung Galaxy M31s: caratteristiche tecniche

Low ost non vuol dire, per Samsung, “low tech“: al contrario la scheda tecnica del Samsung Galaxy M31s è assolutamente degna di nota. Si parte da uno schermo da 6,51 pollici con risoluzione Full HD e tecnologia SuperAMOLED (e non la più economica LCD), con design Infinity O e notch tondo centrale che ingloba la fotocamera frontale da ben 32 MP. Sul retro, invece, gli obiettivi sono quattro: un sensore principale Sony IMX682 f/1.8 da 64 MP, un grandangolo (da 123 gradi) da 12 MP, un sensore macro da 5 MP e un TOF da 5 MP per la profondità di campo.

È possibile registrare video in 4K sia con la selfie cam che con il sensore principale posteriore. Il SoC del Samsung Galaxy M31s è un medio gamma dell’anno scorso: l’Exynos 9611 a 10 nm, dalle prestazioni simili al Qualcomm Snapdragon 712. La memoria RAM è di 6 o 8 GB, mentre lo spazio di archiviazione è sempre di 128 GB. Notevole la batteria: 6.000 mAh, con ricarica fino a 25 Watt.

Samsung Galaxy M31s: quanto costa e quando arriva in Italia

La presenza della pagina dedicata al Galaxy M31s sul sito di Samsung Italia lascia intuire che non dovremo attendere molto per vederlo anche sul nostro mercato. In India è già in vendita da fine luglio, al prezzo equivalente di circa 220 euro per la versione da 6/128 GB e 240 euro per la versione da 8/128 GB. In Europa, a causa della differente tassazione, molto probabilmente questo smartphone costerà un po’ di più.