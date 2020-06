Galaxy M51, il nuovo smartphone lowcost di Samsung

Samsung si prepara ad ampliare la linea dei Galaxy M, i medio gamma del produttore coreano molto apprezzati in Italia e nel mondo. Nonostante sia da poco uscito nel mercato il Galaxy M31, l’azienda non accenna a fermarsi. Infatti, come già anticipato nelle settimane passate, ha in cantiere un nuovo smartphone lowcost: Galaxy M51.

Secondo le ultime notizie, il dispositivo avrà non solo una batteria di tutto rispetto e una discreta memoria, ma anche un prezzo davvero vantaggioso. Negli ultimi giorni, sulla piattaforma Geekbench sono state pubblicate ulteriori informazioni. È stato così possibile scoprire quali sono le principali caratteristiche del Galaxy M51. Certo, al momento si tratta di indiscrezioni, ma solitamente le informazioni pubblicate sulla piattaforma di benchmarking sono piuttosto accurate. Dunque, permettono di avere un’idea piuttosto precisa di come sarà il prossimo smartphone low cost Samsung.

Samsung Galaxy M51: specifiche

Geekbench ci mostra in anteprima alcune specifiche del dispositivo, confermando alcuni rumor. Innanzitutto, rivela due novità: Galaxy M51 sarà caratterizzato da SoC Snapdragon 675, supporterà il sistema operativo Android 10 e avrà 8GB RAM. Queste sono le tre informazioni più importanti confermate dalla piattaforma.

Naturalmente bisogna sottolineare che negli ultimi mesi sono stati diffusi anche render particolarmente dettagliati del prodotto, che hanno lasciato trapelare alcune caratteristiche del design e delle funzionalità esterne, come il comparto fotografico. In attesa delle conferme, finora abbiamo un identikit abbastanza completo. Innanzitutto, come abbiamo già detto si attende una batteria da 6000mAh e la memoria interna di 128 GB, quindi maggiore rispetto al Galaxy M31, che invece ha 64 GB di storage interno.

Sappiamo anche che il Galaxy M51 avrà probabilmente un display AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+. Lo schermo ospiterà la fotocamera frontale in un notch posizionato in alto a sinistra, della quale però non si sanno ancora le specifiche. Sul display sarà presente anche il sensore di impronte digitali. Mentre i sensori fotografici posteriori saranno tre e verranno posizionati in un modulo rettangolare. Abbiamo anche le prime informazioni sulle dimensioni che probabilmente saranno: 162,6 x 77,5 x 8,5mm.

Prezzo del Galaxy M51

Nei giorni passati, inoltre, erano arrivate anticipazioni anche per quel che riguarda il prezzo, che dovrebbe collocarsi tra i 275 euro dell’M31 e un massimo di 350 euro. Ipotizzabile, dunque, un prezzo di listino che si aggira attorno ai 320 euro.

Il dispositivo è pensato per i mercati asiatici dove forse sarà presentato nelle prossime settimane, mentre in Italia potrebbe arrivare in estete. Purtroppo, Samsung è molto abbottonata: non ci offre nessuna conferma in merito. In attesa di scoprire le caratteristiche ufficiali di Galaxy M51, è già possibile acquistare nel nostro Paese il suo diretto predecessore, cioè il Galaxy M31.