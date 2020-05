Samsung, in arrivo due nuovi smartphone lowcost con superbatteria

Samsung è al lavoro su due nuovi smartphone lowcost con una super-batteria: Galaxy M31s e Galaxy M51. La serie Galaxy M ha fatto il debutto lo scorso anno (anche in Italia) e ha subito ottenuto un buon successo, grazie soprattutto a due caratteristiche molto ricercate dagli utenti: un’autonomia che arriva anche a 48 ore e un prezzo tutto sommato abbordabile.

In Italia è da poco arrivati il Galaxy M31 che con la sua batteria da 6000mAh è uno dei migliori battery-phone sul mercato. Samsung, però, è pronta già a lanciare la sua versione potenziata (Galaxy M31s) e un modello che garantisce prestazioni leggermente migliori, il Galaxy M51. Dalle ultime indiscrezioni apparse online, i dispositivi dovrebbero essere presentati sul mercato già nelle prossime settimane, con un arrivo prima in India e poi nel resto del mondo. A bordo, come sempre, ci sarà un processore Exynos medio di gamma, mentre nella parte posteriore ci si aspetta di vedere almeno 4 fotocamere, con sensore principale da 64 Megapixel.

La scheda tecnica del Galaxy M31s

Non ci sono molte informazioni sulle caratteristiche del Galaxy M31s e il motivo sembra essere molto semplice: sarà molto simile al Galaxy M31 già disponibile in Italia. Schermo da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+ e a bordo un processore Exynos 9611 con 6GB di RAM e 64GB di memoria. Alcune differenze potrebbero esserci nel comparto fotografico posteriore, con una nuova fotocamera principale da 64 Megapixel che assicura scatti migliori. La batteria resterà da 6000mAh che assicura un’autonomia di almeno 48 ore.

Galaxy M51, le caratteristiche

Il Galaxy M51 sarà un modello con una scheda tecnica leggermente migliore rispetto al Galaxy M31s. Il design sarà caratterizzato dal foro sullo schermo, soluzione già vista sul Galaxy S20. Il processore, di cui non si conosce il nome, sarà supportato da 6-8GB di RAM e da 128GB di memoria interna. Nella parte posteriore saranno tre le fotocamere e sarà presente anche il sensore fisico per le impronte digitali. La batteria dovrebbe essere da almeno 6000mAh.

Prezzo e data di uscita Galaxy M31s e Galaxy M51

I due smartphone Samsung lowcost dovrebbero essere presentati la prossima settimane in India, per poi approdare dopo l’estate anche in Italia. Per quanto riguarda il prezzo del Galaxy M31s e del Galaxy M51 è difficile fare delle previsioni, ma sicuramente sarà inferiore ai 300-350 euro.