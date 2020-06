Galaxy S20 Fan Edition, il nuovo smartphone top di Samsung

Dopo i buoni risultati ottenuti con il Galaxy S10 Lite, smartphone con caratteristiche top e un prezzo inferiore rispetto agli altri dispositivi premium dell’azienda sudcoreana, Samsung ci riprova: nei prossimi mesi verrà lanciato un modello di Galaxy S20 più economico. Questa volta, però, Samsung non utilizzerà il suffisso Lite (che diventerà quello ufficiale per tutti gli smartphone lowcost), ma le parole “Fan Edition”.

Il Galaxy S20 Fan Edition sarà uno dei prossimi smartphone top di gamma dell’azienda e dovrebbe essere prodotto sia in versione 5G sia 4G. Se Samsung seguirà le stesse tempistiche dello scorso anno, il telefonino arriverà sul mercato tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. Il lancio del dispositivo è pressoché certo: sono disponibili già i codici identificativi SM-G780 e SM-G781 (mercato USA). Arrivano anche le prime indiscrezioni per quanto riguarda la scheda tecnica del Galaxy S20 Fan Edition: a bordo ci dovrebbe essere lo Snapdragon 865, uno dei migliori processori presenti sul mercato e che garantisce sia prestazioni top sia il supporto al 5G.

Le caratteristiche del Galaxy S20 Fan Edition

Per i suoi top di gamma solitamente Samsung utilizza i processori Exynos realizzati internamente, ma già per il Galaxy S10 Lite ha utilizzato lo Snapdragon 855 e molto probabilmente farà lo stesso con il Galaxy S20 Fan Edition, usando, però, la versione successiva, ossia lo Snapdragon 865. L’unico dubbio riguarda il modello 4G, che necessita di un processore che non abbia il modem per la rete super-veloce.

Lo schermo dovrebbe essere da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 90Hz. Per quanti riguarda la RAM e la memoria interna, lo smartphone ne dovrebbe avere rispettivamente 8GB e 128GB, con la possibilità di espanderla tramite microSD.

Dubbi, invece, per quanto riguarda il comparto fotografico. Molto dipenderà da quante fotocamere Samsung deciderà di implementare nella parte posteriore. Sicuramente ci sarà un sensore principale da 64 o 108 Megapixel, supportato da un obiettivo grandangolare e da un telezoom.

Infine, difficilmente la batteria sarà inferiore ai 4000mAh con supporto alla ricarica rapida.

Quando arriva il Galaxy S20 Fan Edition

È ancora presto per ipotizzare possibili date di uscita e lanci del Galaxy S20 Fan Edition. Non arriverà durante l’estate e nemmeno durante l’autunno: l’ipotesi più probabile è l’inizio del 2021, a un anno esatto dal lancio del Galaxy S10 Lite.