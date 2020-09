Galaxy S20 FE arriva la conferma ufficiale: quanto costerà

Uno smartphone lowcost che supporta il 5G: l’arrivo di Galaxy S20 FE dovrebbe essere vicino. Negli ultimi giorni sono state svelate diverse indiscrezioni sul nuovo smartphone di Samsung, che sarà disponibile in sei opzioni di colore e nelle varianti 4G e 5G a prezzi diversi a seconda del mercato di destinazione.

A dare indicazioni su quanto potrebbe costare il Galaxy S20 Fan Edition è il sito DealNTech, che parla di un prezzo di lancio di 1148,65 dollari canadesi, circa 880 dollari statunitensi e 740 euro al cambio corrente. Un prezzo di poco superiore ai 600 euro ipotizzati negli ultimi mesi da diversi rumors per il nuovo smartphone, che è il successore del Galaxy S10 Lite. Il display dovrebbe essere da 6.5 pollici, simile per dimensioni al Galaxy S20+, ma con cornici più grandi e schermo più piccolo. Per scoprire tutte le caratteristiche e avere conferma anche del prezzo, bisognerà attendere probabilmente il prossimo ottobre.

Galaxy S20 FE, le caratteristiche

Lo smartphone Galaxy S20 Fan Edition supporterà lo standard di connettività 5G grazie al chipset, che potrebbe essere uno Snapdragon 690 oppure un Exynos 990. La RAM sarà da 8 GB, mentre la memoria interna sarà da 128 GB. Lo schermo dovrebbe essere da 6.5 pollici con risoluzione FullHD+ e richiamare per dimensioni quelle del Galaxy S20+, ma con un display più piccolo a favore della presenza di cornici.

Per quanto riguarda il comparto fotocamera posteriore, avrà una configurazione tripla con sensore principale da 12 megapixel, grandangolo da 12 megapixel e teleobiettivo da 8 megapixel. La fotocamera frontale sarà da 32 megapixel, mentre la batteria è da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida. Inoltre, lo smartphone di Samsung avrebbe una classificazione IP68 e sarebbe resistente ad acqua e polvere.

Galaxy S20 Fan Edition, data di lancio e prezzo

Gli ultimi rumors fissano la data di lancio al prossimo ottobre e quindi l’arrivo del Galaxy S20 FE sarebbe molto vicino. Lo smartphone di Samsung sarebbe disponibile in sei varianti di colore: blu scuro, lavanda, verde cielo, rosso, bianco e arancione. Per quanto riguarda il prezzo, in Canada sarà venduto a 1148,65 dollari canadesi. Questo implica che negli Stati Uniti il cambio con il dollaro al momento è di circa 880 euro, mentre con l’euro il prezzo sarebbe di circa 740 euro. Si tratta di prezzi tutto sommato economici per uno smartphone che supporta il 5G.