Samsung Galaxy S20 FE ufficiale: caratteristiche e prezzo

Samsung Galaxy S20 Fan Edition è stato presentato il 23 settembre durante l’evento Unpacked. Il nuovo smartphone dell’azienda sudcoreana combina design raffinato, specifiche tecniche top di gamma, come una fotocamera tripla con intelligenza artificiale e un display da 120 Hz, e un prezzo accessibile.

Il concept del nuovo Galaxy S20 FE è nato dall’emergenza per la pandemia di Covid-19, in cui la tecnologia ha giocato un ruolo chiave nella vita delle persone. Samsung ha così deciso di offrire uno smartphone ai suoi “fan”, ampliando la gamma della serie Galaxy S20 con un dispositivo che possa adattarsi alle esigenze di un maggior numero di utenti. Lo smartphone sarà disponibile sia in versione 4G, che con supporto alla connettività 5G. La fotocamera tripla invece offre scatti di livello professionale, per foto luminose e nitide anche in ambienti scarsamente illuminati.

Samsung Galaxy S20 FE: le caratteristiche ufficiali

Lo smartphone Fan Edition di Samsung può contare su un display Infinity-O Super AMOLED FullHD+ da 6.5 pollici, con risoluzione 1080×2400 e certificato HDR10+, con frequenza di refresh a 120 Hz. Il processore è un potente octa-core Qualcomm Snapdragon 865 per il Galaxy S20 FE che supporta la connettività 5G, mentre la versione 4G è equipaggiata con un Exynos 990. La RAM è LPDDR5 da 6 GB, mentre l’archiviazione interna è da 128 GB ma la memoria è espandibile con microSD fino a 1TB. La batteria da 4500 mAh garantisce una lunga durata e supporta la ricarica rapida, sia con cavo che in modalità wireless.

Anche il comparto fotocamera è top di gamma per il Galaxy S20 FE. Sul retro troviamo una configurazione tripla con sensore principale grandangolare da 12 megapixel, secondario ultra-grandangolare sempre da 12 megapixel, e un terzo sensore teleobiettivo da 8 megapixel. Inoltre, troviamo uno zoom ottico 3x, lo zoom con Super Risoluzione fino a 30x, sia ottico che digitale, e la tecnologia OIS peer la stabilizzazione delle immagini. La fotocamera frontale invece è una selfie camera da 32 megapixel.

Il Samsung Galaxy S20 FE è classificato IP68, cioè resistente sia all’acqua che alla polvere ed è dotato di una speciale finitura che riduce al minimo il segno delle impronte digitali sul retro del dispositivo. Samsung non ha rinunciato quindi a un design raffinato per lo smartphone, che è disponibile in sei varianti di colore: Cloud Red, Cloud Orange, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud Navy e Cloud White.

Samsung Galaxy S20 FE: data di lancio e prezzo

Samsung ha presentato il suo Galaxy S20 FE il 23 settembre e lo smartphone potrà essere preordinato fino al 1° ottobre direttamente sul sito dell’azienda sudcoreana. Nel caso del preordine, Samsung per i suoi fan ha riservato anche un omaggio speciale a scelta tra la nuova smartband Galaxy Fit2 o un abbonamento di 3 mesi a Xbox Game Pass Ultimate e il Game Controller dedicato. La data di lancio invece è fissata al 2 ottobre, sia per i negozi fisici che gli store online. Il prezzo è di 669 euro per la versione 4G e di 769 euro per il modello che supporta il 5G.