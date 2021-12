Galaxy S20 FE, lo smartphone top in offerta a un prezzo speciale

Il Galaxy S20 FE è stato lanciato da Samsung con l’obiettivo di sfidare gli smartphone "cinesi" sul loro stesso campo, quello del rapporto qualità-prezzo. Il risultato, però, non è stato dei migliori, soprattutto a causa di un prezzo di listino un po’ troppe elevato. Oggi 6 dicembre, però, è arrivato il giorno in cui il Galaxy S20 FE diventa uno smartphone davvero interessante. Il cellulare, infatti, è in offerta su Amazon a 399€ con uno sconto di ben il 40% sul prezzo consigliato.

La scheda tecnica del Galaxy S20 FE ci fa capire perché stiamo parlando di un vero e proprio top di gamma, anche se oramai è uscito più di un anno fa. A bordo troviamo il chipset Snapdragon 865 che garantisce performance top. E lo stesso possiamo dire del comparto fotografico che nonostante i "soli" tre sensori permette di scattare immagini molto definite, anche grazie allo Space Zoom 30x. Lo smartphone Samsung si adatta a qualsiasi situazione: multitasking, fotografie, video e live streaming. A questo prezzo il Galaxy S20 FE diventa uno smartphone con davvero pochi eguali, soprattutto per chi è alla ricerca di un dispositivo molto affidabile.

Galaxy S20 FE: caratteristiche tecniche

La versione del Galaxy S20 FE in offerta su Amazon monta un chipset Snapdragon 865 con a supporto 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile con una microSD. Sebbene sia un processore dello scorso anno, lo Snapdragon 865 offre prestazioni più che discrete ancora oggi (non si avranno grossi problemi anche con le applicazioni più pesanti). Uno dei punti forti dello smartphone è sicuramente lo schermo Super AMOLED da 6,5" con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120Hz.

Come tutti gli smartphone top di gamma di Samsung, anche il Galaxy S20 FE punta molto sul comparto fotografico. Nella parte posteriore trovano posto tre sensori: principale da 12 Megapixel, ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 8MP che permette scatti con uno zoom fino a 30x. Grazie alle varie modalità presenti sull’app della fotocamera è possibile scattare immagini luminose anche in assenza di luce. Inoltre, con un solo scatto è possibile ottenere fino a 10 foto e 4 video.

La batteria è da 4500mAh e permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi. Grazie alla ricarica rapida da 25W bastano 30 minuti per avere il 50% di carica. Inoltre, lo smartphone ha anche la "reverse charge" e permette di ricaricare altri dispositivi in modalità wireless.

Galaxy S20 FE in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Con uno sconto del 40% sul prezzo di listino, il Galaxy S20 FE è uno degli smartphone in offerta più interessanti in questo momento su Amazon. Per acquistarlo bisogna spendere 399€, in linea con altri smartphone che hanno caratteristiche simili. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon, ma per la spedizione bisogna aspettare un po’ ed è prevista probabilmente dopo Natale (consegna tra il 24 dicembre e il 20 gennaio). Il prezzo è uno dei più bassi degli ultimi mesi su Amazon per lo smartphone Samsung.

Galaxy S20 FE – Blu

Galaxy S20 FE – Bianco