Samsung prepara il lancio del nuovo Samsung Galaxy Watch FE, smartwatch economico in arrivo nel 2024, ecco come sarà

Fonte foto: Samsung

Samsung ha in programma diverse novità per la sua gamma di wearable: dopo il lancio della Galaxy Fit 3, nuova smartband che rinnova la serie dopo alcuni anni di pausa, e in vista del debutto dei nuovi Galaxy Watch7, in arrivo in estate, la casa coreana avrebbe avviato lo sviluppo di un nuovo progetto destinato ad arrivare sul mercato nel corso dei prossimi mesi.

In rampa di lancio, infatti, ci sarebbe anche il Samsung Galaxy Watch FE, primo smartwatch della gamma di prodotti Fan Edition, composta, per ora, solo da smartphone, tablet e cuffiette. Il nuovo dispositivo dovrebbe rendere più semplice per gli utenti, grazie a un prezzo contenuto, l’acquisto di uno smartwatch Galaxy.

Samsung Galaxy Watch FE: come sarà

Lo smartphone sarebbe già in sviluppo tanto che, come rivelato da Android Headlines, ci sarebbero in arrivo tre varianti (SM-R866F, SM-R866U e SM-R866N) rispettivamente destinate al mercato globale, agli USA e alla Corea del Sud).

Dal punto di vista hardware, il nuovo Samsung Galaxy Watch FE dovrebbe riprendere le specifiche del Galaxy Watch4 (in foto), uno dei modelli di maggior successo della gamma di smartwatch Samsung ed ancora oggi (a distanza di quasi 3 anni dal debutto) acquistabile con una spesa di poco più di 100 euro.

Le informazioni sul comparto tecnico sono ancora limitate e non è da escludere un aggiornamento di alcuni componenti hardware. Possibile, ma tutta da verificare, la presenza del nuovo chip Exynos a 3 nm che Samsung sta sviluppando per i nuovi Galaxy Watch7.

Il dispositivo dovrebbe essere realizzato in due varianti, una da 40 mm e una da 44 mm. Dal punto di vista software, invece, il nuovo Samsung Galaxy Watch FE avrà quasi sicuramente l’ultima versione di Wear OS, con le solite personalizzazioni di Samsung e la possibilità di integrarsi alla perfezione con l’ecosistema Galaxy.

Samsung Galaxy Watch FE: quando arriva

Per il momento, non ci sono informazioni precise in merito alla data di lancio del nuovo Samsung Galaxy Watch FE. Lo smartwatch potrebbe far parte della nuova ondata di prodotti Galaxy FE in arrivo nel corso della seconda metà del 2024. In cantiere potrebbero esserci smartphone, tablet e cuffie che andranno ad arricchire la famiglia FE.

Il prezzo sarà di certo molto più basso rispetto a quello della gamma Galaxy Watch7 in arrivo in estate. Considerando che i nuovi Galaxy Watch7 dovrebbero partire da circa 300 euro, è possibile ipotizzare un prezzo di lancio del nuovo Watch FE intorno a 200 euro, con uno street price che rapidamente potrebbe scendere intorno a 150 euro. Sono tutte ipotesi: maggiori dettagli arriveranno solo nei prossimi mesi.