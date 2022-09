Galaxy S21 FE, sconto sensazionale: è da comprare subito

Uno degli smartphone con il miglior rapporto qualità-prezzo lanciati in questo 2022 è disponibile nuovamente in offerta. E anche a un ottimo prezzo. Stiamo parlando del Galaxy S21 FE, smartphone che ha inaugurato questo nuovo anno e che è stato lanciato dall’azienda sud-coreana già a gennaio. Ora è passato il giusto tempo per vederlo in offerta sui vari siti di e-commerce, compreso Amazon. Il dispositivo, infatti, è disponibile con un super sconto del 34% che fa risparmiare più di 250€ sul prezzo di listino. E per lo smartphone si tratta anche del prezzo più basso fatto registrare nell’ultimo periodo. Per poterlo acquistare con la spedizione Amazon devi cliccare qui.

Il Galaxy S21 FE è un vero smartphone top di gamma, con componenti di ultimissima generazione come, ad esempio, lo schermo Dynamic AMOLED con refresh rate a 120Hz. E anche sul fronte del processore troviamo quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento: lo Snapdragon 888. Il comparto fotografico è altrettanto valido e ritenuto uno dei migliori in questa fascia di prezzo. Nella parte posteriore troviamo tre sensori, tutti molto validi e con caratteristiche differenti. Insomma, uno smartphone valido e versatile e che dà il meglio di sé in ogni situazione.

Galaxy S21 FE: la scheda tecnica

Il Galaxy S21 FE è pensato per gli utenti. E non a caso FE è l’acronimo di Fan Edition. Lo smartphone, infatti, è stato realizzato seguendo le indicazioni provenienti dai fan di tutto il mondo. La scheda tecnica è composta dalle componenti più utili nell’utilizzo quotidiano del dispositivo. Vediamo nel dettaglio.

Lo smartphone ha uno schermo da Super AMOLED 2x da 6,4 pollici con risoluzione FHD. Grazie alla tecnologia Super Smooth il display è anche super fluido, con il refresh rate che arriva fino a 120Hz con determinate app, come ad esempio i videogame e i social. Lo schermo è anche molto resistente: troviamo il vetro Gorilla Glass Victus che resiste anche alle cadute. Sotto la scocca c’è uno dei processori più performanti disponibili sul mercato: lo Snapdragon 888. A supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Un altro dei punti forti del Galaxy S21 FE è il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo tre sensori top di gamma. Quello principale è da 12MP, poi troviamo una fotocamera ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 8MP. La fotocamera per i selfie è da ben 32MP. Samsung ha impreziosito lo smartphone con le sue tecnologie di punta: la modalità Notte permette di scattare foto luminose anche in condizioni di scarsa luminosità. Mentre la modalità SpaceZoom permette di utilizzare uno zoom fino a 3ox perdendo pochissima qualità nello scatto.

Con la batteria da 4500mAh non si deve temere di restare a secco durante la giornata: si coprono 24 ore senza troppi problemi.

Galaxy S21 FE in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il Galaxy S21 FE in offerta con uno sconto straordinario del 34% che fa crollare il prezzo a 509€, il punto più basso toccato dal dispositivo nell’ultimo periodo. Il risparmio è davvero notevole, più di 250€ rispetto al prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (leggete bene il regolamento per capire come funziona). Il dispositivo viene spedito direttamente da Amazon e per la consegna bisogna aspettare qualche giorno.

Galaxy S21 FE