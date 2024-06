Realme GT6, questo smartphone è una scelta super smart

Siamo pronti a consigliare l'acquisto di realme GT 6, ma non potremmo mai metterlo in competizione diretta con Galaxy S24 Ultra o con Google Pixel 8 Pro , i prodotti più completi del mondo Android.

Molte testate giornalistiche hanno accolto il nuovo smartphone realme GT 6 definendolo un "flagship killer": siamo affettuosamente in disaccordo con questo tipo di definizione, perché dal nostro punto di vista non esiste un singolo aspetto in cui questo cellulare primeggia, rispetto ai mostri sacri del mercato.

Diamo per scontato alcuni dettagli come la presenza di un trasmettitore NFC per i pagamenti immobilità, dei ricevitori per il posizionamento compatibile con molteplici servizi oggi disponibili e, ovviamente, del sensore per le impronte digitali che è di tipo ottico.

La scheda tecnica di realme si completa poi con wifi 7 , porta infrarossi, Bluetooth 5.4 , audio stereo; c'è anche la piena compatibilità con l'alta risoluzione audio in modalità wireless. Lo smartphone supporta l'uso di dual Sim e può vantare una certificazione IP65 , per la protezione da acqua e polvere.

Per tradurlo in esperienza d'uso, questo display è particolarmente luminoso , con colori vivaci e brillanti, ma anche con una notevole fluidità grazie alla frequenza di aggiornamento elevata. Questo ultimo dettaglio può essere gestito in modalità automatica, oppure scegliendo una soluzione fissa a 60 oppure 120 hz.

Per entrare invece negli aspetti tecnici, possiamo partire dal display LTPO AMOLED da 6.78", misura molto generosa, che si abbina perfettamente al dato incredibile che riguarda la luminosità di picco, in grado di arrivare al numero stratosferico di 6000 nits .

Sulla parte posteriore la caratteristica estetica principale è quella di una divisione in due fasce, una più lucida e l'altra apparentemente più opaca, ma la differenza sta solo nel colore per cui la zona intorno alla fotocamera, che è di colore argento, tende a catturare le ditate.

Ancora una volta, interpretiamo questi numeri raccontando la nostra esperienza d'uso, sempre positiva, con un telefono estremamente veloce e reattivo in tutte le condizioni, che gestisce benissimo anche il calore e non presenta mai surriscaldamenti.

Ecco perché diciamo che non si può parlare di flagship killer, ma possiamo comunque considerare questo processore come un'ottima soluzione, soprattutto se teniamo conto del fatto che Motorola vende uno smartphone con lo stesso tipo di chip al prezzo di 999 €, ovvero quasi il doppio rispetto a realme GT 6.

Quando parliamo di hardware ci riferiamo al processore che viene utilizzato per far funzionare uno smartphone, in questo caso è il Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 : bisogna ricordare che quella "S", che segue il numero 8, rappresenta una versione depotenziata, rispetto al miglior chip oggi disponibile.

La fotocamera VOTO: 7.5

realme GT 6 presenta un comparto fotografico con tre sensori posteriori, due da 50 mpx e uno da 8 mpx, il grandangolo.

Come accade in numerosi smartphone in circolazione, non si può usare il grandangolo per le riprese video, che possono arrivare ad un massimo di 4K e 60 frame al secondo con il sensore principale. Le immagini sono generalmente di buona qualità, in particolare quando c'è una buona luminosità, ma si difendono anche quando c'è poca luce. I video sono discreti, con un buon risultato anche sul fronte della stabilizzazione: solo il sensore principale può sfruttare la stabilizzazione ottica, mentre la fotocamera frontale utilizza quella elettronica.

Il sensore telescopico offre uno zoom 2.5X, che non è un dato eclatante, ma ancora una volta bisogna sottolineare come funzioni perfettamente, garantendo scatti più che buoni. questo tipo di zoom ancora una volta conferma la nostra idea ovvero che realme GT 6 sia un ottimo cellulare ma non possa competere con i migliori della classe.

La fotocamera frontale, da 32 megapixel, offre scarti di qualità discreta, ma nulla di trascendentale.