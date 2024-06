Come leggere le notifiche Android su Windows, Mac e Linux

Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Leggere le notifiche dello smartphone Android dal computer è possibile ed è anche molto semplice. Basta ricorrere ad applicazioni apposite che consentono di mettere in collegamento lo smartphone e il computer. In questo modo, quando una notifica arriva sullo smartphone, questa potrà essere letta anche dal proprio computer. Ecco, quindi, come leggere le notifiche di Android anche su Windows, Mac e Linux.

Windows

Per sincronizzare lo smartphone Android e il computer Windows è sufficiente utilizzare l’app apposita realizzata da Microsoft. Si chiama Collegamento al telefono e può essere scaricata dal Microsoft Store. Per completare la configurazione è necessario installare anche l’app Collegamento a Windows, scaricabile dal Play Store.

La configurazione è semplice. Dal computer, bisogna aprire Collegamento al telefono e poi selezionare Android (serve avere uno smartphone Android 7.0 o versioni successive). A questo punto, si deve premere su Aggiungi un dispositivo, seguendo la procedura guidata.

Sarà l’app stessa a “guidare” l’utente nella configurazione, anche sullo smartphone (dove sarà necessario avere già installato l’app Collegamento a Windows). È necessario, inoltre, aver effettuato il login, su entrambe le app, con lo stesso account Microsoft e concedere tutte le informazioni richieste per completare la procedura e poter leggere le notifiche Android su Windows.

Per evitare di ricevere troppe notifiche, inoltre, è possibile disattivare le notifiche inutili delle app.

Mac

Su Mac è possibile leggere le notifiche Android ricorrendo ad un’ottima applicazione con AirDroid, disponibile sia come applicazione che in versione web (il servizio è utilizzabile anche su Windows). Per avviare la configurazione è sufficiente accedere al sito ufficiale, airdroid.com, e creare un account.

Bisogna anche scaricare l’app di AirDroid dal Play Store. Anche in questo caso, la procedura da seguire per abbinare smartphone Android e computer è guidata e servirà utilizzare lo stesso account AirDroid su entrambi i dispositivi per completare correttamente l’accoppiamento e, quindi, poter leggere le notifiche Android anche su Mac.

Per attivare la visualizzazione delle notifiche sul computer è sufficiente accedere all’app AirDroid da Android e poi andare in Io > Funzionalità remote e di sicurezza e attivare la voce Notifica desktop, sia in caso di utilizzo dell’app per Mac che i ncaso di utilizzo della versione web.

Linux

Su Linux, a prescindere dalla distribuzione utilizzata, ci sono vari sistemi per poter leggere le notifiche dello smartphone Android. Il metodo più efficace e facile da configurare è, ancora una volta AirDroid, ricorrendo alla versione web (web.aidroid.com) ed effettuando il login con lo stesso account sia dall’app AirDroid che sulla web app. La configurazione è identica a quanto avviene su Mac. Tutto viene gestito all’interno del browser (che dovrà essere autorizzato a ricevere notifiche).