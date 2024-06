Come misurare la potenza del segnale Wi-Fi

Ecco come fare a misurare la potenza della rete Wi-Fi in casa e come migliorare la copertura per sfruttare al meglio la rete Internet

Fonte foto: New Africa / Shutterstock

Per accedere a Internet tramite la rete Wi-Fi di casa, dell’ufficio o di qualsiasi altro luogo è importante tenere in considerazione vari elementi. In particolare, la copertura della rete è un parametro essenziale per determinare le prestazioni effettive. In base al punto in cui avviene la connessione, infatti, la potenza del segnale Wi-Fi può essere più o meno forte. Vediamo, quindi, come misurare questo parametro in modo semplice.

App per misurare la potenza del Wi-Fi

Per misurare la potenza del segnale Wi-Fi è possibile ricorrere a metodi “empirici“, come il controllo del numero di tacche visualizzate dall’icona della rete Wi-Fi. C’è, però, un sistema molto più efficace. Basta utilizzare un’app per misurare la potenza del segnale Wi-Fi in modo da ottenere un quadro completo in merito alle reali prestazioni della rete in un determinato punto di casa.

Una delle app più utili in questo caso si chiama WiFi Meter, disponibile gratuitamente (ma con una versione a pagamento che elimina la pubblicità) su smartphone Android. L’app permette di ottenere facilmente diverse informazioni relative alla rete Wi-Fi a cui si è collegati con il proprio smartphone, con dettagli relativi all’intensità del segnale (su una scala percentuale), alla velocità della connessione e con un giudizio complessivo sulla qualità della rete.

Su iPhone, invece, è possibile utilizzare l’app Speed test & Wifi analyzer che, come per l’app consigliata per Android, consente di tenere sotto controllo la potenza del segnale del Wi-Fi, andando anche a sfruttare vari strumenti per la diagnostica della rete. Quest’app consente anche di testare la velocità e la latenza, con informazioni in tempo reale in merito alle prestazioni.

Le due app citate sono solo alcuni esempi delle applicazioni disponibili per misurare la potenza del Wi-Fi. Tramite il Play Store e l’App Store, infatti, è possibile scaricare diverse app simili. Queste segnalate sono tra le più complete ed affidabili ma è sempre possibile consultare le app alternative per verificare la possibilità di utilizzare un’applicazione più adatta alle proprie necessità. Per ottenere informazioni precise sulle prestazioni della rete, invece, è possibile misurare la velocità con uno Speed Test.

Come migliorare la potenza del Wi-Fi

La potenza della rete Wi-Fi varia in modo significativo in base a vari parametri, come la distanza dal router e la presenza di ostacoli (pareti e altri oggetti) che possono ridurre le prestazioni. Per migliorare la potenza del Wi-Fi in casa bastano pochi accorgimenti, a partire dalla scelta corretta della posizione (il router deve essere al centro dell’abitazione e va posizionato in alto). È utile, inoltre, eliminare gli ostacoli alla propagazione del Wi-Fi (mobili, strutture metalliche etc.) oltre che sfruttare un Wi-Fi extender per poter migliorare la copertura in casa e, quindi, garantire un accesso a Internet più efficace.