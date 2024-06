Come caricare su Instagram le immagini della fotocamera

Ecco come caricare le foto scattate dalla propria fotocamera digitale su Instagram in modo semplice e veloce

Fonte foto: Worawee Meepian/Shutterstock

Caricare su Instagram le foto scattate con lo smartphone è semplicissimo. Basta aprire l’app, selezionare il tasto per creare un nuovo post e seguire la procedura. L’app di Instagram, infatti, accederà alla Galleria e permetterà all’utente di recuperare le foto appena scattate. Le cose cambiano, invece, quando si ha la necessità di caricare su Instagram le immagini scattate con la propria fotocamera digitale. Gli utenti del social, successivamente, potranno scegliere di scaricare tutte le proprie foto da Instagram, sfruttando il tool ufficiale messo a disposizione dall’azienda.

Ecco come fare a caricare le foto dalla propria fotocamera a Instagram:

Usare la versione web di Instagram

Il metodo più semplice per caricare su Instagram le immagini scattate con la fotocamera digitale è utilizzare il computer. Trasferire le foto dalla fotocamera allo smartphone è semplice, utilizzando il cavo in dotazione oppure rimuovendo la scheda SD dalla fotocamera per inserirla nello slot del computer (se disponibile) o in un apposito accessorio. Per fotografi e appassionati, il trasferimento delle foto dalla fotocamera al computer è un gioco da ragazzi.

A questo punto (dopo eventuali interventi di editing) è possibile caricare le foto su Instagram senza passare per lo smartphone. Basta andare su instagram.com e accedere con il proprio account alla versione web del social. A questo punto, è sufficiente premere sul tasto Crea, dalla colonna a sinistra, e poi su Seleziona dal computer e seguire la procedura per l’editing e la pubblicazione, esattamente come avviene su smartphone. Per completare questa procedura è sufficiente utilizzare un qualsiasi browser web, a prescindere dal sistema operativo del proprio computer. In questo modo, non è possibile creare Storie su Instagram.

Utilizzare l’app del produttore della fotocamera

Molte macchine fotografiche moderne sono facilmente abbinabili allo smartphone, grazie all’app dedicata. Ad esempio, le fotocamere Canon possono essere abbinate a uno smartphone Android oppure a un iPhone con l’app Camera Connect. Le fotocamere Nikon hanno l’app SnapBridge mentre le fotocamere Sony possono utilizzare l’app Imagin Edge Mobile.

Ricorrendo al sistema sviluppato dal produttore della macchina fotografica, quindi, è possibile trasferire facilmente le immagini allo smartphone. In questo modo, la pubblicazione di nuovi contenuti su Instagram potrà avvenire direttamente dal proprio dispositivo mobile, senza ulteriori passaggi intermedi.

Usare il cloud

Un altro sistema utile per caricare le foto su Instagram dalla macchina fotografica è usare il cloud. Alcune macchine, infatti, possono uploadare le immagini su un servizio cloud. Anche quando questa funzione non è disponibile, però, è possibile trasferire le foto sul computer e poi spostarle sul cloud.

A questo punto, sarà sufficiente scaricare le immagini da pubblicare su Instagram sul proprio smartphone dal servizio cloud scelto. Completati tutti i passaggi, le foto saranno disponibili all’interno della memoria interna dello smartphone e la pubblicazione su Instagram sarà ancora più semplice.