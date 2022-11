Galaxy S22, sconto esagerato per il Black Friday: offerta imperdibile

Una delle aziende con gli sconti più interessanti in questo Black Friday 2022 è sicuramente Samsung. Molti prodotti del colosso sud-coreano sono in offerta con sconti interessantissimi che permettono di risparmiare centinaia di euro. Smart TV (ve ne abbiamo parlato qui), monitor per il PC, smartwatch e soprattutto smartphone. E non solamente smartphone medio di gamma o entry-level, ma anche i dispositivi premium lanciati in questo 2022. Ci riferiamo soprattutto al Galaxy S22, uno smartphone top che oggi troviamo al miglior prezzo di sempre. Il merito è del super sconto del 27% che fa risparmiare 250€ sul prezzo di listino. E lo puoi pagare anche in 12 rate a tasso zero. Approfittatene subito, prima che terminino le scorte.

Il Galaxy S22 è veramente un dispositivo top, con componenti di ultimissima generazione in grado di assicurare prestazioni elevatissime. E rispetto a tantissimi altri smartphone lanciati in questi ultimi mesi, ha anche una caratteristica che oramai è difficile da trovare: è compatto. Il merito è del design con cornici sottilissime e di display con una diagonale di "solamente" 6,1". Ottimo anche il comparto fotografico, impreziosito anche della nuova tecnologia "Nightography" che permette di scattare ottime immagini anche in assenza di luce.

Galaxy S22: la scheda tecnica

Uno smartphone top in tutto e per tutto. E con pochi eguali sul mercato. Inoltre, grazie al prezzo a cui lo troviamo oggi su Amazon diventa anche un vero best-buy con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Qualità che si intuisce subito, basta una rapida lettura della scheda tecnica.

Partiamo dall’elemento che colpisce maggiormente l’occhio: lo schermo. Sullo smartphone Samsung troviamo un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1" e con risoluzione FHD. Il display ha due caratteristiche molto interessanti: il refresh rate fino a 120Hz che lo rende super-fluido nella vita di tutti i giorni e la tecnologia Vision Booster che lo rende leggibile anche sotto la luce del sole. Sotto la scocca trova posto l’ottimo processore Exynos 2200 realizzato direttamente da Samsung, supportato da 8GB di RAM e da ben 256GB di memoria interna (si ha tutto lo spazio necessario per installare app, registrare video e archiviare i propri documenti personali).

Uno dei punti su cui Samsung ha lavorato di più rispetto all’anno precedente è il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP (che illumina la notte), obiettivo ultra-grandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 10MP con zoom ottico 3x. La fotocamera frontale è da 10MP. Una delle novità sviluppata appositamente per questo modello è la nuova tecnologia "Nightography" che assorbe tutta la luce disponibile per scattare foto molto luminose anche quando sta facendo buio. Presente anche la tecnologia Space Zoom che permette di ingrandire fino a un massimo di 30x perdendo pochissima qualità nei dettagli.

Il Galaxy S22 è anche uno smartphone molto resistente, merito del Corning® Gorilla® Glass Victus®+ sia sul vetro frontale sia sulla cover posteriore. Chiudiamo con la batteria che permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi e con la ricarica rapida che impiega poco più di un’ora per avere il 100% di autonomia.

Galaxy S22 in offerta su Amazon per il Black Friday 2022: prezzo e sconto

Grazie all’offerta Black Friday di Amazon, oggi troviamo il Galaxy S22 a un prezzo di 679,90€, con uno sconto di ben il 27% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di 250€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 56,66€ al mese. Lo smartphone è già disponibile in magazzino e la consegna viene effettuata nel giro di pochissimi giorni, anche meno di ventiquattro ore. Il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2023. La promo non finisce qui: infatti, acquistando il Galaxy S22 si ottiene un buono del valore di 30€ per acquistare un paio di Galaxy Buds2 Pro, le ultime cuffie lanciate sul mercato da Samsung. Buono da utilizzare sempre su Amazon.

Il Galaxy S22 è disponibile in diverse colorazioni.

