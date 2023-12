Samsung, questo è lo smartphone top da acquistare subito: prezzo in picchiata

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Eccola l’offerta sorprendente dell’ultima settimana prima di Natale. A regalarci questa promo straordinaria è Amazon che non ha scelto un dispositivo qualsiasi, bensì il Galaxy S23. Uno smartphone che non ha bisogno di molte presentazioni: si tratta di uno dei migliori lanciati quest’anno dall’azienda sud-coreana e il più diretto concorrente dell’iPhone 15. Uno dei pochi telefoni ad avere ancora un design compatto che ti permette di utilizzarlo tranquillamente anche con una sola mano. Uno smartphone con caratteristiche premium: processore super prestazionale, ottimo comparto fotografico e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno.

Per quanto riguarda l’offerta, vi basta sapere che si tratta del minimo storico di questo ultimo periodo. Uno sconto così non lo si era mai visto per il Galaxy S23. Grazie allo sconto del 31% risparmi poco più di 300 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in cinque rate a tasso zero. E la consegna è assicurata prima di Natale e per il reso gratuito hai più di un mese di tempo. Insomma, la promo perfetta in vista del 25 dicembre: approfittane subito prima che termini.

Galaxy S23

Galaxy S23 – rosa

Galaxy S23 – verde

Galaxy S23 – nero

Galaxy S23 in offerta su Amazon per Natale: prezzo e sconto

Questo tipo di offerte su Amazon durano pochissimi giorni, alcune volte addirittura poche ore. E il motivo è molto semplice: trovare un telefono top di gamma come il Galaxy S23 con uno sconto del 31% è un evento più unico che raro. Grazie a questa super offerta il prezzo crolla a 671 euro, minimo storico e addirittura più basso del prezzo del Prime Day. Il risparmio è di poco superiore ai 300 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero: 5 rate da 134,20 euro.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando avviene l’ordine). Per il reso gratuito, invece, avete tempo fino al 31 gennaio 2024, così avete modo di comprarlo oggi e regalarlo per Natale senza preoccuparsi di non poter fare il reso. Inoltre, acquistando lo smartphone si ottiene anche un buono per comprare (sempre su Amazon) il nuovo Amazon Samsung Smart Tag 2, il geo tag che ti aiuta a ritrovare le chiavi e gli oggetti che perdi quotidianamente.

Galaxy S23: la scheda tecnica

Uno smartphone con un miglior rapporto qualità-prezzo da regalare a Natale difficilmente lo trovi oggi. E non stiamo esagerando. Il Galaxy S23 è sicuramente nella classifica dei 10 migliori smartphone lanciati quest’anno e trovarlo a questo prezzo è un’occasione più unica che rara. D’altronde c’è la scheda tecnica a parlare per lui.

A partire proprio dallo schermo e dalle dimensioni. Il Galaxy S23 è dotato di un display Super AMOLED da 6,1" che lo rende super compatto, in controtendenza rispetto al mercato. I colori sono realistici e la luminosità elevata. A renderlo speciale anche la frequenza di aggiornamento che arriva fino a 120 Hz per un utilizzo super fluido nella vita di tutti i giorni. È realizzato anche con materiali super resistenti. Sotto la scocca trova posto l’ottimo processore Snapdragon 8 Gen 2 con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Il vero punto forte dello smartphone Samsung è il comparto fotografico. L’azienda sudcoreana ha lavorato sodo per migliorare la modalità Nightography che permette di scattare foto super definite anche quando c’è poca luce all’esterno. Il merito, oltre dell’intelligenza artificiale, è anche dei singoli sensori scelti da Samsung: nella parte posteriore trovi una fotocamera principale da 50 megapixel, un sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x. La fotocamera selfie è da 12 megapixel. Ad arricchire il tutto anche la modalità Space Zoom 30x che assicura scatti definiti anche in lontananza.

La batteria ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e nel momento del bisogno puoi chiedere aiuto alla ricarica rapida.

