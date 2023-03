Galaxy S23 Ultra al minimo storico: a questo prezzo è da comprare subito

Non esageriamo nel dire che al momento il Galaxy S23 Ultra è uno dei migliori smartphone Android disponibili sul mercato. E non solo per il prezzo che è abbastanza elevato, ma anche e soprattutto per la scheda tecnica. Lanciato sul mercato da circa un mese, lo smartphone ultra-premium di Samsung si è imposto subito per la sua scheda tecnica unica: schermo gigante super fluido, il miglior processore disponibile sul mercato, un comparto fotografico mai visto prima con sensore principale da 200MP (un unicum sul mercato) e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Il tutto impreziosito dalla presenza della SPen, il pennino che trasforma il dispositivo in uno strumento di lavoro e di creazione: puoi dare libero sfogo alla tua fantasia disegnando e creando contenuti digitali.

Uno smartphone che da oggi troviamo anche in offerta speciale. La versione da 512GB, infatti, è disponibile in offerta con un super sconto che supera i 200€ e fa scendere il prezzo al minimo storico. Si tratta anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web. Inoltre, su Amazon è disponibile con una doppio promo: acquistandolo adesso si riceve un buono sconto del valore di 100€ sull’acquisto delle cuffie wireless Galaxy Buds2 Pro, la migliore alternativa alle AirPods di Apple. Il buono sconto è da utilizzare sempre su Amazon. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero, completando così un’offerta davvero imperdibile. Non c’è una data di scadenza, quindi vi consigliamo di approfittarne immediatamente.

Galaxy S23 Ultra: la scheda tecnica

Definirlo smartphone è un po’ riduttivo. Il Galaxy S23 Ultra è il degno erede della gamma Galaxy Note di cui ha preso il posto: uno smartphone con prestazioni elevatissime pensato sia per il lavoro sia per il divertimento. E non a caso troviamo le migliori componenti disponibili sul mercato e anche la mitica SPen. Ecco la scheda tecnica

Lo smartphone ha un display Dynamic AMOLED 2X da 6,8" con risoluzione QHD: le immagini sono super definite e con una qualità elevata. La frequenza di aggiornamento fino a 120Hz rende il dispositivo ancora più fluido e scattante. Sotto la scocca c’è lo Snapdragon 8 Gen 2, uno dei processori più performanti tra quelli presenti sul mercato. Samsung lo ha ottimizzato al meglio per offrire prestazioni uniche mentre si gioca e con un consumo della batteria ottimizzato. La versione che troviamo oggi in offerta è uno delle più carrozzate: 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, quanto basta per installare tutte le proprie app preferite.

Il vero punto forte lo troviamo nella parte posteriore. Ci stiamo riferendo al comparto fotografico. Per la prima volta fa il suo debutto su uno smartphone Samsung un sensore fotografico da 200MP che assicura immagini con una qualità incredibile. Aiutato anche da una fotocamera ultra-grandangolare da 12MP, da un teleobiettivo con zoom ottico da 10x e da un altro teleobiettivo con zoom ottico 3x. La fotocamera per i selfie è da 12MP. Samsung ha anche riprogettato la tecnologia Nightography per rendere le immagini scattate con poca luce super luminose. Se siete appassionati di foto, questo è lo smartphone che fa per voi.

Chiudiamo con l’ultima caratteristica: la batteria da 5000mAh vi supporta in ogni momento della giornata e non vi abbandonerà mai.

Galaxy S23 Ultra in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Doppia super promo su Amazon. Infatti, oltre al Galaxy S23 Ultra, troviamo in promo anche il fratello minore, il Galaxy S23. Andiamo a vedere nel dettaglio.

Il Galaxy S23 Ultra da 512GB lo troviamo in offerta a un prezzo di 1455,34€, con uno sconto di poco superiore ai 200€ rispetto a quello di listino (-12%). C’è anche la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto dal sito di e-commerce, in alternativa c’è la possibilità di dilazionare il pagamento utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out. Oltre a tutto questo, acquistando oggi lo smartphone si riceve un buono sconto di 100€ per comprare le cuffie wireless top di gamma Galaxy Buds2 Pro. La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna bisogna aspettare pochissimo tempo, anche meno di 24 ore.

Ottima promo anche per il Galaxy S23. Il più "piccolo" tra i nuovi smartphone Samsung, ma non per questo meno potente, è disponibile in offerta con un doppio sconto che fa scendere il prezzo a 813,06€, con uno sconto totale che si avvicina al 20%. Anche in questo caso c’è la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero e si riceve sempre un buono sconto del valore di 100€ per l’acquisto delle cuffie Galaxy Buds2 Pro.

