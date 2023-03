Galaxy S23 Ultra, prezzo crolla definitivamente: da acquistare subito

Le Offerte di Primavera sono ufficialmente cominciate e ci sono alcuni prodotti che stupiscono per lo sconto a cui li troviamo. E non si tratta di dispositivi usciti sul mercato da un anno o più, ma di device recentissimi, lanciati da pochissimi mesi. Tra tutte le promo disponibili, una delle più interessanti riguarda il Galaxy S23 Ultra, molto semplicemente uno dei migliori se non il migliore smartphone Android presente sul mercato. Un dispositivo che definire premium potrebbe essere riduttivo. Ha funzionalità e caratteristiche che non troviamo su nessun altro dispositivo, a partire dall’iconica SPen che lo trasforma in uno strumento di lavoro.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

Fino a domani (mercoledì 29 marzo) è disponibile in offerta lampo al prezzo più basso di sempre. Stiamo parlando della versione da 256GB che troviamo con uno sconto del 19% e permette di risparmiare quasi 300€ sul prezzo di listino. Inutile dire che si tratta del minimo storico e anche di uno dei migliori prezzi di tutto il web. A tutto questo bisogna anche aggiungere la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Ma non finisce qui. Per chi vuole spendere un po’ di meno è disponibile sempre in offerta il Galaxy S22 Ultra, versione dello scorso anno, ma ancora in grado di dire la sua. In questo caso lo sconto è del 26% e il risparmio sfiora i 400€. Avete solo l’imbarazzo della scelta, ma dovete essere velocissimi, le offerte scadono domani.

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S22 Ultra

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Galaxy S23 Ultra: la scheda tecnica

Rientra nella categoria degli smartphone, ma paragonarlo ad altri dispositivi presenti sul mercato è un po’ forzato. Il Galaxy S23 Ultra è l’erede del Galaxy Note di cui ha preso il posto: smartphone dalle prestazioni elevate e con uno schermo big, supportato dalla SPen che permette di trasformarlo in uno strumento di lavoro.

Partiamo dallo schermo, uno degli elementi di spicco del dispositivo. Lo smartphone ha un display Dynamic AMOLED 2X da 6,8" con risoluzione QHD per immagini super definite in ogni situazione, anche sotto la luce diretta del sole.. La frequenza di aggiornamento fino a 120Hz rende il dispositivo ancora più fluido e scattante. Sotto la scocca c’è lo Snapdragon 8 Gen 2, uno dei processori più performanti tra quelli presenti sul mercato. Samsung lo ha ottimizzato al meglio per offrire prestazioni uniche mentre si gioca e con un consumo della batteria ottimizzato. La versione che troviamo oggi in offerta ha 8GB di RAM e 256GB a supporto.

Il vero punto forte lo troviamo nella parte posteriore. Ci stiamo riferendo al comparto fotografico. Per la prima volta fa il suo debutto su uno smartphone Samsung un sensore fotografico da 200MP che assicura immagini con una qualità incredibile. Aiutato anche da una fotocamera ultra-grandangolare da 12MP, da un teleobiettivo con zoom ottico da 10x e da un altro teleobiettivo con zoom ottico 3x. La fotocamera per i selfie è da 12MP. Samsung ha anche riprogettato la tecnologia Nightography per rendere le immagini scattate con poca luce super luminose. Se siete appassionati di foto, questo è lo smartphone che fa per voi.

Chiudiamo con l’ultima caratteristica: la batteria da 5000mAh vi supporta in ogni momento della giornata e non vi abbandonerà mai.

Galaxy S23 Ultra in offerta lampo: prezzo e sconto

Approfittatene immediatamente prima che l’offerta termini. Solo fino a domani sera avete la possibilità di acquistare il Galaxy S23 Ultra a un prezzo di 1200,50€, con uno sconto del 19% che fa risparmiare quasi 300€ sul prezzo di listino. Il costo è elevato, ma si tratta di uno dei migliori smartphone disponibili sul mercato e come accade per gli iPhone, perde di valore molto lentamente e anche a anni di distanza lo potete rivendere a un buon prezzo. Inoltre, su Amazon c’è la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 12 rate da 100,05€. Non finisce qui: acquistando lo smartphone si ottiene anche uno sconto di 100€ sulle nuove Galaxy Buds2 Pro, cuffie wireless top di gamma, alternativa perfetta alle AirPods.

Galaxy S23 Ultra

Se volete risparmiare qualche centinaio di euro, è disponibile sempre in offerta lampo il Galaxy S22 Ultra da 512GB. Altro smartphone premium che assicura prestazioni incredibili anche a un anno dall’uscita sul mercato. Su Amazon è in offerta a un prezzo di 1099€ con uno sconto del 26% e si risparmiano quasi 400€ sul prezzo di listino. Anche in questo caso avete la possibilità di pagare lo smartphone in 12 rate a tasso zero. Approfittatene subito: l’offerta scade tra pochissime ore.

Galaxy S22 Ultra – nero

Galaxy S22 Ultra – verde