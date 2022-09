Galaxy Tab Active4 Pro: il tablet "rugged" di Samsung arriva in Italia

Samsung ha annunciato la prossima disponibilità e il prezzo in Italia del suo nuovo Galaxy Tab Active4 Pro, l’ultimo tablet che la compagnia sudcoreana a presentato ufficialmente alla fine del mese scorso. Il prodotto, in buona sostanza, è un robusto tablet dalla vocazione "rugged" che ha in dotazione dei certificati di resistenza di grado militare e, quindi, pronto ad essere utilizzato da chi lavora fuori dall’ufficio e da casa, magari in cantiere o altri luoghi "difficili".

Tra le caratteristiche principali del Galaxy Tab Active4 Pro troviamo un processore Qualcomm e tagli di memoria diversificati, secondo il modello che si sceglie. Inoltre, il tablet offre due fotocamere (una sul retro e l’altra sul davanti), una grande batteria e il sistema operativo Android 12.

Galaxy Tab Active4 Pro: caratteristiche tecniche

Il tablet conta su un pannello LCD da 10,1 pollici (con risoluzione 1.920×1.200 pixel) e ha a bordo un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 778G costruito con processo a 6nm. Il chipset è associato a tagli di memoria da 4/64 GB di RAM o 6/128GB di memoria interna ( quest’ultima espandibile fino a 1TB).

Dotato di connettività 5G, il Galaxy Tab Active4 Pro ha la S Pen integrata, con un apposito slot nella scocca, il sensore delle impronte digitali su tasto Home e del sistema di personalizzazione attraverso l’Active Key.

Per quanto riguarda il modulo fotografico, il tablet presenta sul posteriore un sensore da 13 MP e il flash LED, e sull’area anteriore una lente da 8MP per i selfie.

La batteria del Galaxy Tab Active4 Pro è da 7.600 mAh (il supporto per la ricarica non viene indicato dall’azienda), mentre le dimensioni e il peso sono, rispettivamente, di 242,9 x 170,2 x 10,2 mm e 674 grammi (con custodia protettiva + S Pen il peso raggiunge gli 833 grammi).

Dato che si tratta di un dispositivo con vocazione "rugged", il Galaxy Tab Active4 Pro è protetto e certificato da vari sistemi e standard, tra questi: Corning Gorilla Glass 5, IP68, MIL-STD-810H e l’Inbox Protective Cover (che protegge il tablet da cadute fino a 1,2 metri).

Infine, il tablet del colosso sudcoreano conta sul sistema operativo Android 12 con skin proprietaria One UI.

Galaxy Tab Active4 Pro: disponibilità e prezzo

Il tablet "rugged" di Samsung sarà disponibile sul mercato italiano a settembre, a partire da una data non ancora indicata dall’azienda. Il prezzo del dispositivo parte da 879 euro.