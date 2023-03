Galaxy Watch 5 Pro, offerta irrinunciabile: sconto esagerato

Non è un orologio come tutti gli altri. E sicuramente non lo vuole essere. Nasce con un’idea ben precisa: soddisfare anche gli utenti più scettici. Di quale dispositivo stiamo parlando? Del Galaxy Watch5 Pro, ultima "creazione" dell’azienda sud-coreana in fatto di wearable. Si tratta di un dispositivo completamente nuovo e pensato per un preciso target di mercato: gli utenti che sono alla ricerca di uno smartwatch versatile e super resistente da utilizzare anche durante le camminate in montagna o per il trekking. Un orologio veramente unico e con componenti super avanzate e che oggi troviamo anche in offerta a un prezzo veramente eccezionale.

Su Amazon, infatti, è disponibile a un prezzo vicinissimo al minimo storico e con uno sconto di ben il 35%. Il risparmio è considerevole e sfiora i 180€. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo in 5 comode rate a tasso zero utilizzando il servizio fornito direttamente dal sito di e-commerce. Abbiamo di fronte una delle migliori alternative all’Apple Watch Ultra e rispetto all’orologio super resistente dell’azienda di Cupertino costa meno della metà. Una promo da non farsi scappare per nessun motivo: scopriamo insieme prezzo e caratteristiche.

Galaxy Watch5 Pro: caratteristiche e funzionalità

Non un semplice smartwatch, ma un wearable pensato per adattarsi a qualsiasi situazione. Gli orologi super resistenti sono una delle ultime novità nel campo degli smartwatch e hanno conquistato una buona fetta di mercato, anche grazie a dispositivi come il Galaxy Watch5 Pro.

Uno smartwatch super versatile da poter utilizzare in ogni momento della giornata. L’orologio Samsung ha uno schermo abbastanza grande e con un’ottima luminosità che permette di vederlo anche sotto la luce del sole. Il display è protetto da un vetro in cristallo zaffiro, mentre la cassa è realizzata in titanio. Resistente anche all’acqua, tanto da poterlo utilizzare in mare o in piscina.

Uno dei punti forti del Galaxy Watch5 Pro è sicuramente il sensore Samsung BioActive in grado di monitorare al meglio il proprio stato di salute. È in grado di effettuare un’analisi dell’impedenza bioelettrica, calcolando la quantità di acqua, muscoli scheletrici e grasso presente nel proprio corpo. Controlla in tempo reale sia la frequenza cardiaca sia la pressione sanguigna. Non manca il monitoraggio avanzato del sonno, con un report completo su come si è riposato la notte e consigli utili su come dormire al meglio.

Presente anche il chip GPS che tiene traccia del proprio percorso e permette anche di importare percorsi di workout grazie alla funzione Route Workout. Se, invece, perdiamo l’orientamento, grazie alla funzione Track Back è possibile tornare facilmente al punto di partenza. Per gli amanti dell’attività fisica sono presenti più di 90 modalità sportive. Puoi anche sfidare i tuoi amici condividendo i tuoi risultati e i tuoi record.

Rispetto agli altri smartwatch Samsung è migliorata anche l’autonomia grazie alla presenza di una batteria di grandi dimensioni. A bordo è presente il sistema operativo WearOS di Google che dà accesso a tutta la suite di app di Mountain View dedicate agli smartwatch.

Galaxy Watch 5 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Sconto eccezionale per il Galaxy Watch 5 Pro: oggi lo troviamo a un prezzo di 325,05€ grazie allo sconto del 35%. Si tratta di un prezzo vicinissimo al minimo storico e si risparmiano quasi 180€ sul prezzo di listino. Amazon mette a disposizione anche la possibilità di pagare in 5 rate da 65,01€ a tasso zero (il servizio si attiva nella pagina prodotto). La disponibilità é immediata e la consegna avviene in tempo rapidissimi.

