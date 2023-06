Galaxy Watch4: il prezzo crolla e costa meno della metà

Torna in offerta su Amazon uno degli smartwatch più amati e desiderati degli utenti. E lo fa con un minimo storico che lo rende immediatamente l’orologio da acquistare e quello con il rapporto qualità-prezzo migliore. Stiamo parlando del Galaxy Watch4 che, nonostante sia uscito sul mercato da oramai un po’ di tempo, resta ancora uno degli orologi più interessanti e con funzionalità veramente innovative. Il merito è dei sensori di ultima generazione scelti dal colosso sud coreano e che permettono di monitorare tantissimi dati differenti: dalla frequenza cardiaca, alla saturazione dell’ossigeno nel sangue fino alla percentuale di grasso presente nel proprio corpo.

A renderlo veramente speciale è il prezzo. Oggi è disponibile con uno sconto monstre del 52% e si risparmiano ben 140€ sul prezzo di listino. Inutile dire che si tratta della migliore promozione che possiate trovare in questo momento su Amazon per uno smartwatch e anche una delle migliori di tutto il comparto tecnologico. Lo si paga meno di metà prezzo e il rapporto qualità-prezzo è qualcosa di veramente unico e speciale. Difficile trovare di meglio in questo momento. Approfittatene subito, solitamente questo tipo di offerta dura solo poche ore o pochi giorni.

Galaxy Watch4

Galaxy Watch4: funzionalità e caratteristiche

Uno smartwatch versatile pensato sia per la vita di tutti i giorni sia per chi vuole tenere sotto controllo il proprio stato di salute e l’attività fisica. Un orologio, quindi, che si adatta a qualsiasi situazione. La scelta ideale se sei alla ricerca di uno smartwatch con ottime funzionalità e con un super prezzo.

La versione che troviamo oggi in offerta è quella più piccolina con schermo da 1,2 pollici che si adatta a qualsiasi polso. Lo schermo è molto luminoso e lo si legge perfettamente anche sotto la luce del sole. C’è anche la possibilità di personalizzarlo scegliendo tra le tante watch faces messe a disposizione da Samsung. L’orologio è anche molto leggero e non è troppo fastidioso da portare sempre al polso.

Una delle funzionalità più importanti è la presenza del sensore Samsung BioActive in grado di svolgere ben tre funzioni contemporaneamente. La più importante e anche quella che lo differenzia da tutti gli altri è la capacità di svolgere l’analisi dell’impedenza bioelettrica, ossia un report con la composizione del proprio corpo: quantità di massa grassa, massa magra e di acqua. Inoltre, con lo stesso sensore puoi monitorare il battito cardiaco e la pressione sanguigna. Il monitoraggio ECG, invece, misura il ritmo cardiaco. Non manca un’altra funzione molto richiesta: il monitoraggio del sonno con un report giornaliero sulla qualità del riposo.

Il Galaxy Watch4 è anche molto utile per gli appassionati di sport. Mette a disposizione più di 90 attività sportive, tra cui tutte quelle più praticate: corsa, ciclismo, trekking e anche nuoto, essendo impermeabile fino a 50 metri. Tutti i dati possono essere condivisi con i propri amici ed è possibile anche sfidarli.

La batteria ti accompagna quasi per una settimana e a bordo troviamo il sistema operativo WearOS, una garanzia quando si tratta di smartwatch.

Galaxy Watch4 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Torna in offerta il Galaxy Watch4 su Amazon e lo fa con un minimo storico esagerato. Oggi, infatti, è disponibile a un prezzo di 129€ con uno sconto del 52% che fa risparmiare ben 140€ su quello di listino. Per non farci mancare nulla c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero: il servizio lo si può attivare durante la fase di check-out. L’orologio smart di Samsung è già disponibile e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Non fatevi scappare questa opportunità unica: acquistare uno smartwatch top a un prezzo mai visto prima.

Galaxy Watch4