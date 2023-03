Galaxy Watch5 al minimo storico: lo sconto è esagerato

Questo ultimo weekend di marzo si apre con un’offerta veramente speciale per uno degli smartwatch più desiderati e venduti negli ultimi mesi. Stiamo parlando del Galaxy Watch5, ultima creazione di Samsung che si è imposta abbastanza velocemente come uno dei migliori orologi smart disponibili sul mercato. E non potrebbe essere altrimenti: è dotato delle migliori componenti e dei migliori sensori disponibili sul mercato ed è pensato per un utilizzo quotidiano. Permette di tenere traccia delle proprie attività e appuntamenti, dei principali parametri vitali e raccoglie anche statistiche interessanti sui nostri allenamenti quotidiani. Insomma, uno smartwatch completo e con pochi eguali.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

A tutto questo si aggiunge uno sconto mai visto prima. Infatti, oggi troviamo la versione da 40mm (la più piccolina tra le due disponibili), al prezzo più basso di sempre, con spedizione e consegna curati direttamente da Amazon. Il merito è dello sconto top del 34% che fa risparmiare più di 100€ e fa scendere per la prima volta il prezzo sotto i 200€, facendolo diventare un assoluto best-buy. C’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Amazon e che si attiva in fase di check-out.

Galaxy Watch5

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Galaxy Watch5: funzionalità e caratteristiche

Il Galaxy Watch5 segue il solco tracciato dal modello precedente, sia per quanto riguarda il design sia le funzionalità. Samsung si è concetrata nel migliorare singoli aspetti, come ad esempio il sensore BioActive 3 in 1 pensato per il monitoraggio della salute. Questo speciale componente, infatti, è in grado di svolgere più funzioni tra cui l’analisi dell’impedenza bioelettrica che fornisce una misura precisa della massa grassa, dei muscoli e dell’acqua presenti nel proprio corpo; il tracciamento ECG in tempo reale e il battito cardiaco. Nel caso in cui viene rilevato qualche dato anomalo, lo smartwatch ti avverte immediatamente in modo da intervenire tempestivamente su qualche eventuale disturbo cardiaco. Migliorato anche il monitoraggio del sonno, con un report completo che ti mostra come hai riposato durante la notte.

Altrettanto valide le funzionalità dedicate al monitoraggio dell’attività fisica. Sono presenti più di 90 modalità sportive e per ognuna vengono raccolti i dati più importanti, a partire dal numero di passi effettuati e le calorie bruciate. Puoi condividere i risultati ottenuti con i tuoi amici e sfidarli per battere il tuo record.

Passando ad aspetti un po’ più tecnici, il modello che troviamo oggi in offerta ha uno schermo da 1,2" protetto da un cristallo di zaffiro che lo rende resistente alle cadute e impermeabile all’acqua. Puoi personalizzare il display scegliendo una delle tante watch faces messe a disposizione dal produttore sud-coreano. A bordo troviamo il sistema operativo WearOS di Google personalizzato dagli ingegneri Samsung con applicazioni ad hoc. Hai accesso a tutta la suite di app Google comprese quelle dedicate al fitness. La batteria ha una durata di circa una settimana.

Galaxy Watch5 in offerta su Amazon

Minimo storico e super promo per il Galaxy Watch5. Oggi troviamo lo smartwatch di Samsung in offerta con uno sconto del 34% a un prezzo di 198€, il più basso fatto registrare sul sito di e-commerce. Il risparmio è di poco superiore ai 100€ e c’è anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 39,60€ al mese con il servizio messo a disposizione da Amazon e che si attiva in fase di check-out. La spedizione e la consegna sono curati da Amazon e avvengono nel giro di pochissimi giorni, anche meno di ventiquattro ore. Per fare il reso hai tempo fino a 30 giorni dall’acquisto. La promo non ha una data di scadenza e potrebbe terminare da un momento all’altro.

Galaxy Watch5

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram