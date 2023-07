Galaxy Watch5 Pro, oggi a un prezzo eccezionale: sconto mai visto prima

Lo smartwatch super resistente di Samsung è in offerta con uno sconto del 34% a un prezzo eccezionale. Funzionalità avanzate per la salute e l’attività fisica

Uno dei momenti migliori per acquistare un dispositivo che si segue da diverso tempo, è quando esce il nuovo modello. Nei giorni e nelle settimane successive il prezzo cala pian piano fino a raggiungere il minimo storico. Esattamente quello che sta accadendo al Galaxy Watch5 Pro, smartwatch top di Samsung lanciato esattamente un anno fa e che ora vede il prezzo crollare grazie al lancio del Galaxy Watch6. Una dinamica assolutamente normale, ma questo non vuol dire che il dispositivo sia datato o con funzionalità desuete. Tutt’altro. Il Galaxy Watch5 Pro resta ancora uno dei migliori orologi sul mercato nella sua categoria, quella degli orologi smart super resistenti.

Ed è proprio questa una delle caratteristiche che lo contraddistingue. È realizzato con materiali premium che lo rendono impermeabile e resistente agli urti e alle cadute. Lo smartwatch perfetto per chi ama l’avventura e il trekking. Oggi lo troviamo in offerta con uno sconto di ben il 34% con il prezzo che scende di quasi 170€ rispetto a quello di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero. Una promo da non farsi scappare.

Galaxy Watch5 Pro: caratteristiche e funzionalità

Il Galaxy Watch5 Pro è la risposta di Samsung all’Apple Watch Ultra. Stessa filosofia, ma approccio molto differente, a partire da un prezzo decisamente più alla portata di tutti, soprattutto oggi che lo troviamo in offerta con uno sconto speciale.

Lo smartwatch dell’azienda sud-coreana è realizzato con materiali premium: vetro zaffiro a copertura dello schermo e cassa in titanio. Questo lo rende super resistente alle cadute e agli urti e anche impermeabile (lo potete utilizzare in acqua fino a una profondità di 50 metri). Lo schermo è molto grande e permette di avere sempre tutto sott’occhi, a partire dalle informazioni più importanti: battito cardiaco, calorie bruciate, notifiche e orario.

Il wearable è dotato anche di funzionalità avanzate pensate appositamente per le escursioni all’aperto. Con la funzione Route Workout puoi importare i percorsi di workout in formato GPX direttamente dallo smartphone, mentre la funzione Track Back ti aiuta a tornare al luogo esatto di partenza nel caso in cui perdi l’orientamento. Tutto questo è possibile grazie al potente chip GNSS presente sotto la scocca. I sensori permettono anche di raccogliere tantissime statistiche sulla propria attività fisica (sono più di 90 quelle supportate dall’orologio).

Una delle funzioni più importanti riguarda il monitoraggio della salute. L’orologio è dotato del particolare sensore Samsung BioActive 3 in 1 in grado di monitorare ben tre parametri differenti: analisi dell’impedenza bioelettrica (la percentuale di grasso, massa magra e acqua presente nel proprio corpo); frequenza cardiaca e pressione sanguigna.

Galaxy Watch5 Pro: prezzo, sconto e offerta Amazon

Prezzo in netto calo per il Galaxy Watch5 Pro. Oggi lo troviamo sul sito di e-commerce a un prezzo di 331,05€, con uno sconto del 34% rispetto a quello di listino. Uno sconto che difficilmente si trova per un orologio con queste caratteristiche. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 66,21€ a tasso zero. La spedizione e la consegna avvengono nel giro di pochissimo tempo, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettuate l’ordine). Per fare il reso gratuito avete 30 giorni di tempo.

