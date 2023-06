Galaxy Z Flip4, con l'offerta cashback Samsung il prezzo crolla

Se stavate aspettando il momento giusto, o per meglio dire l’offerta giusta, per acquistare il vostro nuovo smartphone, quel momento è arrivato. E il merito è di Samsung che da alcuni giorni ha lanciato una promo cashback su alcuni dei suoi telefoni di punta tra cui l’ottimo Galaxy Z Flip4, uno degli smartphone pieghevoli più interessanti lanciati negli ultimi anni. Grazie a questa promozione speciale il prezzo crolla verticalmente, con un risparmio di ben 700€ su quello di listino (lo sconto si avvicina al 60%). Inutile dire che si tratta di una delle migliori offerte disponibili su uno smartphone in questo momento e che difficilmente troverete di meglio. L’unica problema riguarda le scorte disponibili: stanno per terminare.

Sul Galaxy Z Flip4 c’è poco da dire. Lo smartphone continua sul solco tracciato dai modelli precedenti, con l’iconico design a conchiglia che fa tornare in mente i telefonini di inizio millennio. Per quanto riguarda il resto, abbiamo a che fare con un vero dispositivo premium: processore ultra-prestazionale, ottimo comparto fotografico impreziosito dalla tecnologia Nightgraphy e materiali super resistenti che lo proteggono dall’acqua e dalla polvere. Insomma, un telefonino rivoluzionario sotto ogni punto di vista.

N.B. Per vedere il prezzo finale è necessario cliccare sul banner dell’offerta e usufruire della promo cashback di Samsung.

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Flip4: le caratteristiche

L’essere uno smartphone pieghevole non è l’unica caratteristica che rende unico il Galaxy Z Flip4. Abbiamo a che fare con un dispositivo premium che assicura prestazioni elevatissime e comparabili con dispositivi che costano almeno 300-400 euro in più. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Partiamo dall’elemento che contraddistingue maggiormente il telefono: il design. Il Galaxy Z Flip4 ha un design a conchiglia che lo rende molto compatto una volta richiuso su sé stesso. Linee che ricordano molto i telefonini in voga nei primi anni 2000. Una volta aperto, lo schermo Dynamic AMOLED ha una diagonale da 6,7" ed è molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Nella parte esterna è presente anche un secondo schermo (da 1,9") molto utile per controllare velocemente le notifiche dei messaggi e delle app. Samsung ha sviluppato anche dei widget ad hoc per sfruttarlo al meglio. Il processore Snapdragon 8 Gen 1 supportato da 6GB di RAM e da 256GB di memoria interna assicura tutta la potenza di cui si ha bisogno.

Per essere definito uno smartphone premium è necessario avere anche un comparto fotografico altrettanto valido. E anche sotto questo punto di vista il Galaxy Z Flip4 non delude. Nella parte esterna troviamo un doppio sensore da 12MP supportato dalla tecnologia Nightgraphy che assicura immagini piene di dettagli anche quando c’è poca luce. La fotocamera frontale, invece, è da 10MP. Grazie alla sua forma particolare è possibile scattare immagini in qualsiasi posizione, dando libero sfogo alla propria fantasia.

Samsung ha lavorato molto anche sull’aspetto della resistenza, uno dei problemi che ha caratterizzato soprattutto i primi smartphone pieghevoli. Questo Galaxy Z Flip4 è resistente all’acqua e alla polvere e la cerniera che lo rende pieghevole è a prova di usura: puoi aprirlo e chiuderlo migliaia di volte. Chiudiamo con la batteria che ci accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi.

Galaxy Z Flip4, come funziona la promo cashback Samsung. Prezzo e sconto

Pochissimi giorni per approfittare della promo cashback Samsung sul Galaxy Z Flip4. Una promo che si somma all’ottimo sconto del 33% che troviamo già su Amazon per la versione da 256GB. Il prezzo finale dello smartphone pieghevole Samsung è di 499€, con uno sconto totale che si avvicina al 60%. Il risparmio, invece, è di 700€. Difficile trovare di meglio.

Come funziona la promo cashback di Samsung? Molto semplice. Bisogna effettuare l’acquisto entro il 25 giugno e registrarlo su Samsung Members entro e non oltre il 16 luglio. A questo punto Samsung si attiverà per riaccreditare i 300€ della promo cashback.

Dovete essere molto veloci: le scorte stanno per terminare e potrebbe non essere disponibile per un po’ di tempo.

Galaxy Z Flip4