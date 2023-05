Galaxy Z Flip4, prezzo sempre più giù: sconto impressionante

Maggio si sta chiudendo e su Amazon troviamo da oggi una delle migliori offerte di tutto il mese. Una promo talmente eccezionale che non bisogna farsela scappare, anche perché le scorte sono limitate e potrebbe terminare da un momento all’altro. Stiamo parlando dell’offerta disponibile per il Galaxy Z Flip4, smartphone pieghevole top di gamma uscito da pochi mesi sul mercato e che ha riscosso un grande successo. Grazie alla promo di oggi si risparmiano quasi 500€ sul prezzo di listino grazie allo sconto di ben il 43% su quello di listino. Capite bene che per uno smartphone di questo tipo si tratta di un evento eccezionale: è già complicato trovare delle promo interessanti.

Il Galaxy Z Flip4 è uno degli smartphone pieghevoli più iconici degli ultimi anni. Il merito è del particolare design a conchiglia scelto da Samsung e che fa tornare in mente alcuni dei telefonini più in voga all’inizio del millennio. Se il design è vintage, tutto il resto è super moderno. A partire dallo schermo pieghevole che una volta aperto è da ben 6,7", fino ad arrivare al comparto fotografico che permette di sbizzarrirsi con video e foto realizzati nelle posizioni più particolari. Samsung ha lavorato molto anche sull’aspetto della resistenza, uno dei problemi che ha colpito maggiormente i primi smartphone pieghevoli: il Galaxy Z Flip4 non ha paura né della polvere né dell’acqua.

Galaxy Z Flip4: le caratteristiche tecniche

Il Galaxy Z Flip4 è uno smartphone veramente unico e il motivo principale è lo schermo pieghevole. Il suo design a conchiglia lo rende veramente compatto e lo puoi portare in tasca senza troppi problemi. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica.

Lo smartphone pieghevole di Samsung ha un display (una volta aperto) da 6,7" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz. Si tratta di uno schermo veramente top, con una luminosità elevatissima e che si legge bene anche sotto la luce del sole. Sulla scocca esterna è presente anche un secondo display, questa volta di solo 1,9", ma utilissimo per gestire velocemente applicazioni e funzionalità principali dello smartphone. Samsung ha anche sviluppato degli widget ad hoc che permettono di utilizzare al meglio questo secondo schermo. Ottimo anche il processore: a bordo troviamo lo Snapdragon Gen 1 con a supporto 128GB di memoria interna, quanto basta per salvare immagini, video e documenti personali.

Il Galaxy Z Flip4 è uno smartphone top anche per quanto riguarda il comparto fotografico. Sulla scocca esterna troviamo una doppia fotocamera da 12MP (principale e ultra-grandangolare), mentre la selfie camera è da 10MP. Non mancano l’aiuto dell’intelligenza artificiale e soprattutto la tecnologia Nightography che permette di scattare ottime immagini anche quando c’è pochissima luce. Inoltre, il design unico dello smartphone permette di scattare immagini e registrare video in posizioni uniche.

Altro aspetto su cui Samsung ha lavorato molto è quello della resistenza. Uno dei problemi iniziali di questi dispositivi era proprio la resistenza e la durata nel tempo. Questo Galaxy Z Flip4 è resistente alla polvere e all’acqua e la cerniera che permette allo schermo di aprirsi e chiudersi assicura una durata lunghissima. Chiudiamo con la batteria che ti fa arrivare a fine giornata senza troppi problemi.

Galaxy Z Flip4 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo lo smartphone pieghevole di Samsung a un prezzo di 654,86€, con uno sconto eccezionale del 43%. Si tratta del minimo storico su Amazon e anche di una delle migliori offerte per uno smartphone su tutto il web. Come abbiamo già detto, non si tratta di un dispositivo qualsiasi, ma di uno smartphone che utilizza tecnologie avanzatissime e che è già complicato trovare in promo. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di pagamento. Lo smartphone è già disponibile nei magazzini Amazon e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito si hanno a disposizione 30 giorni di tempo. Le scorte sono limitate, quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

