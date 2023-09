Galaxy A04s in offerta a un prezzo eccezionale: lo sconto è da urlo

Samsung è un’azienda che riesce a coprire molto bene tutte le fasce di smartphone, dalla entry level ai top di gamma. Ne è un esempio il Samsung Galaxy A04s, dotato di tante caratteristiche interessanti: un displayda 6.5’’, una combinazione di 3GB RAM e 32GB di memoria interna, una batteria 5.000 mAh che garantisce di arrivare senza pensieri a fine giornata.

L’aspetto più interessante di oggi, però, è un altro: il prezzo. Infatti, lo troviamo in offerta con uno sconto del 35% al minimo storico. Essendo uno smartphone lowcost, il prezzo scende a meno di 120€, un prezzo a cui è quasi impossibile trovare un dispositivo soddisfacente. Ma Samsung ci regala questo gioiello. Ma bisogna essere veloci, la promo potrebbe terminare presto.

Samsung Galaxy A04s

Partiamo dallo schermo, molto generoso. Troviamo un display Infinity-V che definisce molto bene i colori e i particolari, oltre ad avere una dimensioni di 6.5 pollici. Vedrai così contenuti sempre nitidi, brillanti e cristallini. La batteria è da 5.000 mAh, così arriverai tranquillamente a fine giornata anche in caso di uso intensivo. Aspetto che interessa molti nell’era dei social è la fotocamera: la posteriore principale è da 50 MP, supportata da due sensori, dedicati alle foto macro e alla profondità.

Prestazioni veloci ed efficienti per qualsiasi attività grazie alla presenza di un processore octa-core con 3GB di RAM a supporto. La memoria interna è da 32GB, espandibile fino a 1TB utilizzando una scheda microSD. Potrai così archiviare tantissime foto e tanti video senza preoccuparti che lo spazio finisca o che il telefono rallenti. Il letto per le impronte digitali è integrato con il tastino di accensione laterale.

Le buone notizie non finiscono qui, tutt’altro. Infatti, su Amazon è in corso un’offerta incredibile con uno sconto del 35%, che ha portato il prezzo già basso di partenza (179,99 euro) a soli 117,69 euro. Aggiungiamoci infine i vantaggi riservati agli abbonati Prime con consegna rapida e gratuita. Approfittane subito, prima che la promo termini.

