Game of Thrones: lo spin off si chiama Snow

Tra i vari spin off di Game of Thrones, uno è dedicato a uno dei personaggi più amati della serie uscita tra il 2011 e il 2019. Si intitola Snow e, come è facile intuire, il protagonista è Jon Snow, interpretato da Kit Harington. È stato proprio l’attore ad avere l’idea del progetto, ora in lavorazione.

La notizia era stata anticipata in un’intervista da Emilia Clarke (che nella serie veste i panni di Daenerys Targaryen) e poi in un post sul suo sito da George R.R. Martin, il celebre scrittore dei libri da cui è tratta la serie de Il trono di spade: «È stato Kit Harington che ci ha proposto l’idea», ha confermato l’autore, che è coinvolto direttamente nella realizzazione della serie, così come in quella degli altri spin off previsti. «Il team di Kit mi ha fatto visita a Santa Fe e ha lavorato insieme a me e al mio team di autori e consulenti brillanti e talentuosi per dare forma allo show».

Cosa sappiamo di Snow

Al momento non sappiamo molto dello spin off Snow, se non, appunto, che sarà dedicato alla storia di Jon Snow e che sarà un sequel rispetto alla storia originale, raccontando dunque cosa è successo al protagonista dopo la sua decisione di andare a vivere oltre la Barriera.

Nell’ultima stagione de Il trono di spade, infatti, Jon ha scoperto di essere Aegon Targaryen, il vero erede al trono, e ha ucciso Daenerys, perché aveva compiuto una strage di innocenti. Mandato in esilio, Jon decide di andare a vivere con i bruti.

Clarke ha detto in un’intervista – la stessa in cui ha fatto cenno del fatto di aver parlato con Kit dello spin off – di non essere interessata a vestire di nuovo i panni di Daenerys: probabilmente, quindi, non la vedremo tornare in scena né in questo né in altri progetti. Ma non è detta l’ultima parola…

Maisie Williams, invece, ha dichiarato: «Tutto quello che riguarda la storia di Game of Thrones è davvero eccitante. Abbiamo avuto una serie così ricca e c’è ancora così tanta storia da raccontare… Penso che Kit sia un attore straordinario. La sua interpretazione di Jon Snow è stata come un reset culturale. Penso che tutto quello che tocca diventi magico e sono eccitata nel vedere cosa accadrà».

Gli altri spin off di Game of Thrones

Snow non è l’unico spin off di Game of Thrones previsto. Ci sono anche 10.000 Ships (l’episodio pilota sarà diretto da Amanda Segal), 9 Voyages (in precedenza intitolato Sea Snake) e The Hedge Knight.